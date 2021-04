Virastaan pidätetty Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kommentoi ensimmäistä kertaa häntä kohtaan esitettyjä syytöksiä Ylellä Arto Nybergin ohjelmassa.

Yli-Viikari kiisti syyllistyneensä virkarikoksiin tai muihinkaan väärinkäytöksiin. Hän halusi ”oikoa väärinkäsityksiä” ja totesi, ettei ole käyttänyt veronmaksajien rahoja henkilökohtaisiin menoihin. Kaikki meikki- ja matkakulut ovat liittyneet työtehtäviin, hän sanoi.

Keskusrikospoliisilla on käynnissä esitukinta, joka liittyy Yli-Viikarin Finnair-kanta-asiakaspisteisiin sekä sopimukseen, jonka perusteella virkamiehelle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Ne eivät Yli-Viikarin mukaan ole virkarikoksia.

”Mutta niihinkin liittyy paljon vihjailuja ja mielikuvia, jotka antavat sellaisen kuvan minusta, jota en itse kyllä tunnista”, Yli-Viikari sanoi Ylelle.

”Olen itse syyllistynyt siihen, että en ole tullut tarpeeksi aikaisin tämmöisessä julkisuustilanteessa näistä asioista kertomaan, mutta siksi olen täällä tänään.”

Yksi asia kaduttaa

Kun Yli-Viikarilta kysyttiin katumisesta, hän kertoi katuvansa sitä, ettei tullut julkisuuteen aiemmin. Hän kertoi noudattaneensa tarkastusalalla tärkeää periaatetta siitä, että keskeneräisiä asioita ei kommentoida.

”Se mun moka on se, että en ole lähtenyt oikomaan tarpeeksi ajoissa, tarpeeksi varhain niitä puutteellisia ja vihjailevia viestejä, jotka nyt koko viraston hyvän työn ja henkilöstön työn päälle antavat epäilyksen varjon.”

”Tuntuu täysin kohtuuttomalta, että tärkeää työtä tekevät ihmiset ovat nyt saaneet osansa tällaisesta täysin kohtuuttomasta pyörremyrskystä.”

Näin Yli-Viikari selitti vaikenemista lentopisteistä

Yli-Viikari ei ole halunnut kommentoida Finnair Plus -pisteitään millään tavalla. Ylellä hän selitti linjaansa sillä, että lentoyhtiöiden bonuspisteet ovat henkilökohtaisia ja tulevat henkilökohtaiselle tilille.

”Silloin on kyse siitä, että käsitellään henkilökohtaisia tietoja”, Yli-Viikari sanoi ja huomautti, että työnantajalle eivät kuulu myöskään kenenkään henkilökohtaiset terveystiedot tai luottokorttitiedot.

”Tässä on kyse periaatteesta, jonka takana myöskin seison, eli se, että jos minulta vaadittaisiin henkilökohtaisia tietoja, kaksi kysymystä tulee mieleen: mitkä ovat ne seuraavat henkilökohtaiset tiedot, joita voitaisiin vaatia, ja miten näitä henkilökohtaisia tietoja myös muilta sitten vaadittaisiin”, Yli-Viikari totesi Ylellä.

Yli-Viikarin mukaan kyse ei ole palkanlisästä, koska lentopisteet ovat Finnairin sääntöjen mukaisia. Silloin työnantaja ei Yli-Viikarin mukaan pysty valvomaan pisteitä, koska työnantajalla ei ole omaisuutta, jota valvoa. VTV otti asian esille vuonna 2015 ja tämän jälkeen on tullut vielä tietosuoja-asetus, hän huomautti.

Lentopisteitä ei tule Yli-Viikarin mukaan hyödyntää henkilökohtaisessa käytössä. Hänen mukaansa tilanne on ”hyvin epäselvä”, sillä lentoyhtiöiden järjestelmä ei pelaa yhteen valtion vaatimusten kanssa liittyen virkamiesten matkoihin. Hänen mukaansa järjestelmää pitäisi muuttaa, mutta säännöt ovat lentoyhtiöiden. Hän pohti, tulisiko valtion kokonaan luopua lentopisteistä.

”Painostamisen piirteitä”

Yli-Viikarin kokema painostus nousi esiin puhemies Anu Vehviläisen (kesk) tiedotustilaisuudessa huhtikuun alussa, kun pääjohtajan viralta pidättämisestä kerrottiin. Yli-Viikari selitti Ylellä, mitä hän tarkoitti painostamisella. Yli-Viikarin mukaan mediapaine ja kansalaispaine ”loivat eduskuntaan kehyksen”, jossa nähtiin juridiset perusteet viralta pidättämiselle, vaikka aiemmin samojen asioiden pohjalta eduskunta nimenomaan ei nähnyt näitä perusteita.

Yli-Viikarin mukaan VTV:n pääjohtajan paikalta ei voi erota, koska silloin loisi ennakkotapauksen sille, että tulevatkin pääjohtajat saattaisivat erota, ”jos ministeri soittaa tai kansliapäällikkö soittaa, eikä ole tyytyväinen tarkastustuloksiin”.

Yli-Viikarilta kysyttiin suoraan, onko hänen annettu ymmärtää, että nyt olisi hyvä erota. Yli-Viikarin mukaan on tullut viestiä, jossa voi nähdä ”painostamisen piirteitä”. Hän ei halunnut yksilöidä, kuka häntä on painostanut.

Kiisti VTV:n tarkoituksen muuttamisen

Runsasta matkustamistaan Yli-Viikari selitti sillä, että hän on ollut koko kautensa ajan johtamistehtävissä myös tarkastusalan kattojärjestössä. Siihen on liittynyt paljon kokouksia ja vaikuttamista globaalisti, hän kertoi. Tarkastusalalla nämä kulut katetaan Yli-Viikarin mukaan virastojen omista budjeteista.

Yli-Viikaria on arvosteltu myös siitä, että hänen kaudellaan VTV:n toimintaa on muutettu niin, että tarkastusraportteja on pehmennelty ja virastosta on tullut pikemminkin tarkastuskohteiden kumppani kuin valvoja. Yli-Viikarin mukaan VTV:n tarkoitusta ja tehtävää ei ole muutettu, vaan tavoitteena on ollut uudistaa virastoa, "ottaa hyödyt digitalisaatiosta” ja antaa tietoa, joka paremmin palvelee ”eduskunnan muuttuneita tietotarpeita”.

Tietotarpeet ovat Yli-Viikarin mukaan muuttuneet tarkastusalan murroksen takia. Yli-Viikari vertasi tarkastusalan muutosta siihen, miten pankkipalvelut ovat muuttuneet täysin digiaikana. Tarkastajatkaan eivät enää tee Yli-Viikarin mukaan samaa työtä kuin ennen. Lisäksi tarkastusalalla on ”käyttäytymisen ja vaikuttavuuden muutoksia” niin, ettei uudistumista tueta pelolla vaan tiedolla, Yli-Viikari kuvasi.