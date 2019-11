Antti Rinteen (sd) hallituksen ratkaisu tuoda Postin työkiistaan erillinen selvitysryhmä herättää ihmetystä. Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kertoi eilen torstaina, että neljän konkarin selvitysryhmä alkaa selvittää Postin pakettilajittelijoita koskevaa kiistaa.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala kertoi STT:lle torstaina, etteivät PAU ja Palta sovittele työriitaansa valtakunnansovittelijan johdolla ennen kuin 700:aa pakettilajittelijaa koskeva työehtosopimuksen siirtoasia on ratkennut.

”Mielenkiintoista, että Rinteen hallitus ei enää luota ja kunnioita valtakunnansovittelijajärjestelmää vaan luo uuden aiemman järjestelmän yläpuolelle tulevan oman työryhmän mille myös itse asettaa tavoitteet ja velvoitteet. Tilanne alkaa olla erittäin vakava”, oppositiokansanedustaja Timo Heinonen (kok) tviittaa.

Liike Nytin kansanedustaja Hjallis Harkimo sanoo, että valtakunnansovittelija sivuutettiin.

”Valtakunnansovittelija sivutettiin täysin, onko nyt niin että hallitus päättää tulevaisuudessakin kuka tai ketkä sovittelevat tulevat työriidat”, Harkimo ihmettelee Twitterissä.

Helsingin entinen kaupunginjohtaja ja vihreä poliitikko, nykyisin työelämäprofessorina toimiva Pekka Sauri ihmettelee niin ikään vetoa.

”Valtakunnansovittelijan yläpuolella siis nyt uusi toimielin, ja pääministeri määrittää sen työn lopputuloksen?” Sauri kysyy.

Hoitoalan liitto Superin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen kuvailee, että selvitysryhmä on poikkeuksellinen taho suomalaisessa sopimuskulttuurissa.

”Jos miettii, että juuri valittu valtakunnansovittelija ei saanut ratkaistua, niin miten vaikuttaa hänen arvovaltaansa”, Hiilinen pohtii.

Postin kiista on johtanut postilaisten lakon lisäksi laajoihin tukilakkoihin, jotka uhkaavat yltyä ensi viikosta lähtien. Paatero on joutunut viime päivinä toistuvasti selventämään sitä, onko valtion omistajaohjaus hyväksynyt valtionyhtiö Postin päätöksen 700 pakettilajittelijan siirrosta edullisemman työehtosopimuksen piiriin.

Valtakunnansovittelija Piekkala itse ei koe, että nopeasti koottu epävirallinen työryhmä astuisi valtakunnansovittelijan tontille, kertoo Satakunnan Kansa. Selvitysryhmässä mukana oleva Ann Selin sanoo Ilta-Sanomien mukaan, että valtakunnansovittelijaa ei ole ohitettu.

Selvitysryhmässä ovat Selinin ohella mukana Jukka Ahtela, Lauri Ihalainen ja Lasse Laatunen.

Lauri Ihalainen on entinen SAK:n puheenjohtaja ja entinen työministeri, Lasse Laatunen puolestaan entinen Elinkeinoelämän keskusliiton työmarkkinajohtaja. Ann Selin on SAK:laisen ammattiliitto PAM:n entinen puheenjohtaja ja Jukka Ahtela on sovittelija, joka avustaa valtakunnansovittelijaa.

