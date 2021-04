Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen arvioi, että hallituksen liikkumisrajoituksia koskeneen lakiesityksen kaatuminen voi tarkoittaa koronaepidemian pidentymistä.

”Ensimmäinen asia on se, että täytyy kyllä vakavasti sanoa se, että niitä rajoituksia, joita nyt on voimassa, on nyt sitten erityisesti syytä noudattaa ja tarpeen vaatiessa jatkaa. Me emme voi nyt, kun uusia keinoja ei ole käytettävissä, mitenkään ajatella, että nyt olisi aika hellittää. Tämä voi pidentää tilannetta, jossa ilmaantuvuus on korkealla”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Salminen korostaa, että yksityistilaisuuksia olisi syytä rajoittaa, koska suuri osa tartunnoista tulee juuri nyt niistä.

”Olemme yrittäneet saada aikaan kahta asiaa: saada jotain keinoja vähentää ylipäänsä ihmisten kohtaamisia. Toiseksi on otettava huomioon se, että ei virus leviä, jos meillä ei ole tilaisuuksia, joissa se voi levitä. Näen kaksi aukkoa: yksityisen elämän tilaisuudet ja ei-välttämättömien tarvikkeiden ja palvelujen liikkeet. Kyse on siitä, että ihmisten yksityiselämän kokoontumisia pitäisi rajoittaa. Nykyiset rajoitukset koskevat julkisia tiloja. ”

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki arvioi, että jossain määrin ainakin kokoontumisrajoituksia voidaan vielä tiukentaa.

”Täytyy katsoa, voidaanko täsmäsäätää joistakin asioista, jotka epidemian kannalta ovat hankalia. Ei tämä tule missään tapauksessa olemaan mikä helppo tehtävä. Hallitus on pyytänyt, että yhteistyössä tutkitaan, onko mahdollista edetä sinne suuntaan. Kyse on ihmisten yksityiselämästä. Tämä on hyvin poikkeuksellinen ja laaja selvitystehtävä”, hän kommentoi.

Rokotusten alueellinen painottaminen ei vaikuta tapausmääriin

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen otti kantaa myös rokotusjärjestyksen muuttamiseen. Hallitus päätti keskiviikkona lähettää esityksen rokotusjärjestyksestä lausuntokierrokselle. Rokotusjärjestystä muutettaisiin pysyvästi ikäryhmien rokottamisjärjestyksen osalta sekä rokotteen antamiseen oikeutettujen osalta, ja väliaikaisesti rokotteiden alueellisen kohdentamisen osalta 31. toukokuuta 2021 saakka.

Puumalainen korostaa, ettei alueellinen painottaminen vaikuta tapausmääriin.

”Kyllä tällä ehditään vielä vaikuttaa sairaalahoidon määrään, mutta on hyvä todeta, että koronainfektio leviää ennen kaikkea nuorten aikuisten ja ehkä vielä alle 18-vuoden ikäisten keskuudessa ja tämä ryhmä joka tapauksessa on rokotusjärjestyksessä aikalailla viimeisenä. Alueellinen painottaminen ei tulevina viikkoina tai kuukausina vaikuta tapausmääriin, mutta suojaisi rokotettuja henkilöitä niin, että he eivät saisi vakavaa tautia”, Puumalainen katsoo.

Hän sanoo, ettei tunnista asiassa ”poliittista ulottuvuutta”, joka on noussut keskustelussa esiin siksi, että Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) ja THL:n painotukset asiassa ovat olleet hyvin erilaisia. KRAR on THL:n pääjohtajan asettama työryhmä.

”Asiaa on arvioitu monelta eri kannalta, KRAR epidemiologista puolta ja THL:n asiantuntijat toteutettavuutta. THL on omassa lausunnossaan tuonut esiin, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita tähän liittyy, ja millaisia selvityksiä tarvitaan. Nyt odotetaan lausuntokierroksen tuloksia.”

Myös Mika Salminen kiistää THL:n tekevän politiikkaa.

”THL ei tee tällaisilla asioilla politiikkaa. On yksi asia arvioida lääketieteellisiä asioita ja toinen sitä, miten se voidaan toteuttaa. Realiteetit on otettava huomioon.”