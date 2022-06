Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen arvioi kovin sanoin Suomen ja Ruotsi Nato-prosessin tilannetta ja Turkin esittämiä vaatimuksia.

”(Turkin presidentti) Erdoğanin vaatimukset Ruotsille ja Suomelle ovat sen luontoisia, että jo niistä neuvottelemaan ryhtyminen on eräänlaista nöyryytystä”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kuosmanen ihmettelee, miten olisi ylipäänsä mahdollista vastata syytökseen, että Turkin turvallisuushuolia ei ole ymmärretty tai on väheksytty.

”Milloin niitä on ”ymmärretty” tarpeeksi ja kuka sen päättää, ellei Turkki? On vaikea uskoa, että Turkissa ei tunnettaisi Ruotsin ja Suomen oikeusjärjestelmiä ja niiden taustalla olevia oikeusvaltioperiaatteita, joten Turkin terroristeiksi väittämien luovuttamisen, Erdoğanin vihollisinaan pitämien sananvapauden tukahduttamisen ja Ruotsin kohdalla jopa kurditaustaisen kansanedustajan vaientamisen ja kenties edustajanpaikan riistämisenkin mahdottomuuden on täytynyt olla tiedossa. Silti vaatimukset on esitetty, ehkä kotiyleisölle suunnattuna propagandana, mutta ehkä myös tarkoituksellisena simputuksena”, hän kommentoi.

Kuosmasen mukaan olennaista on nyt keskittyä siihen, mitä voi olla edessä ja miksi.

”Uskon, että Turkin tärkeimmät motiivit tosiaan ovat jossain muualla, ja asekaupat Yhdysvaltain kanssa voivat olla sellainen asia. Mutta tuskin ainoa. Turkin pyrkimykset Syyriassa ja muualla Lähi-idässä voivat olla kuvassa mukana, ja Venäjän jonkinlaisen vihreän valon saaminen Turkin kaavailemalle uudelle Syyria-operaatiolle voisi hyvinkin sopia tähän kuvioon, vaikka ei uskoisikaan mihinkään Turkin ja Venäjän yhteiseen operaatioon. Ruotsi ja Suomi ovat vaarattomia ulkoisia vihollisia kotimaiseen käyttöön, ja sekin voi asiaa selittää”, hän arvioi.

Kuosmanen näkee yhtäläisyyksiä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välillä.

”Puheet Erdoğanin haaveista palauttaa Turkin mennyt suuruus jonkinlaisena uudelleensyntyneenä osmanivaltakuntana voivat olla paisuttelua, mutta ilmankin sellaista se selvästi tavoittelee määräävää asemaa lähialueellaan. Itse asiassa sen tapa suhtautua pienempiinsä muistuttaa kovasti Vladimir Putinin niin brutaalisti esittelemää Venäjän suhtautumista. Nato jonka puhtaasti sotilaallinenkin painopiste olisi kaukana Turkista, saati että sen poliittis-ideologinen luonne eroaisi Turkin omasta yhä enemmän, heikentäisi sen (väline)arvoa Turkille, joten olisi loogista vastustaa tällaiseen suuntaan vieviä uusia jäseniä.”

Jos Turkki onnistuisi kaatamaan Suomen Nato-jäsenyyden, seuraukset riippuisivat Kuosmasen mukaan kahdesta asiasta. Ensimmäinen niistä on Ukrainan sodan lopputulos.

”Jos Venäjä sen voittaisi, Suomi joutuisi todella hankalaan asemaan. Venäjän ruokahalu kasvaisi, eikä vain kasvaisi, vaan se pystyisi tai ainakin uskoisi pystyvänsä sen myös tyydyttämään. Vaikkei se ryhtyisikään suoranaiseen valloitukseen Ukrainan tyyliin, alistamiseen tähtäävä painostus voisi nousta tasolle, jota ei ole nähty sitten Tšekkoslovakian miehityksen; voisipa se alkaa muistuttaa ”vaaran vuosia” heti sodan jälkeen, vaikkei mitään valvontakomissiota Helsinkiin saapuisikaan.”

Toinen oleellinen Suomen asemaan vaikuttava tekijä olisi Kuosmasen mukaan se, olisiko Naton ulkopuolelle jääminen vain Turkin manööveri vai hyytyisikö myös johtavien Nato-maiden, ennen muuta Yhdysvaltain, into ottaa Suomi jäseneksi.

”Parhaassakin tapauksessa olisi silloin kaikille ja varsinkin Venäjälle selvää, että Turkki on siinä määrin Suomea tärkeämpi Natolle, että Suomi voidaan jättää suojattomaksi, jos hintana olisi Turkin vihat.”

Kuosmanen sanoo kuitenkin uskovansa siihen, että Suomen Nato-jäsenyys todennäköisesti toteutuu.