Turun juutalaisen seurakunnan synagoga joutui vandalismin kohteeksi vainojen uhrien muistopäivänä ja Auschwitzin vapauttamisen vuosipäivänä. Useat poliitikot opetusministeri Li Anderssonia (vas) myöten kommentoivat tapausta.

Synagogan julkisivu tuhrittiin punaisella maalilla, kertoi ensimmäisenä Åbo Underrättelser -lehti. Töhrintä ajoittui maanantaihin 27. tammikuuta, jolloin vietetään erityisesti holokaustin uhrien muistamiseen liittyvää vainojen uhrien muistopäivää. Lisäksi päivään osuu Auschwitzin keskitysleirin eloonjääneiden vapauttamisen 75-vuotispäivä, muun muassa Yle kertoo.

”Turun synagogan tuhriminen Auschwitzin muistopäivän aikoihin on tietoinen ja törkeä teko. Mitähän seuraavaksi? Saisi jo riittää tämä ’toisenlaisiin’ kohdistuva ihmisviha. Kuka tätä ruokkii ja miksi?” kysyy sdp:n kansanedustaja Aki Lindén Twitterissä.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää tapausta hirvittävänä.

”Tämä on vastenmielinen muistutus, että viha ei ole kadonnut. Siksi on tärkeää, että me yhdessä aina puolustamme tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.”

Kansanedustaja Hussein al-Taee (sd) katsoo tilanteen kertovan siitä, että muutkin kuin Helsingin juutalainen seurakunta tarvitsevat turvallisuuspanostuksia.

”Olemme eduskunnassa panostaneet Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen käytettäviin varoihin. Näyttää siltä, että myös muita seurakuntia tulisi suojella. Hyökkäys yhtä kohtaan on hyökkäys meitä kaikkia muitakin kohtaan”, al-Taee kirjoittaa.

Turun kaupunginvaltuutettu Niina Ratilainen (vihr) toteaa, että tapauksessa ei ole kyse pelkästä ilkivallasta.

”[Tämä] on vähemmistöuskontoa tunnustavien vastenmielistä pelottelua, tilan kaventamista ja historian pahimman vainon muiston tahrausta”, hän tviittaa.

Juutalainen seurakunta aikoo viedä ilkivalta-asian poliisille.

Ylen mukaan myös Turun katolinen kirkko on joutunut ilkivallan kohteeksi viime aikoina. Asiasta on tehty kaksi rikosilmoitusta.

