Poliittisen talouden ja EU-asioiden tutkija Antti Ronkainen sanoo Ylen Aamun haastattelussa, että Suomen eduskunnalla on kaksi vaikuttamisen paikkaa EU:n elpymisrahastoon. EU-maiden johtajat sopivat kesällä 750 miljardin euron elvytyspaketista koronakriisin vuoksi.

”Summat eivät enää muutu miksikään, mutta kaksi vaikuttamisen paikkaa [eduskunnalla] on. Toinen on päättää, mihin ne Suomen rahat käytetään ja toinen on syynätä muiden rahankäyttöä. Tässähän sovittiin tämmöinen hätäjarru, jolla voi periaatteessa käynnistää syynäyksen, jossa tarkemmin katsotaan, onko ne rahat oikealla tavalla käytetty”, Ronkainen sanoo Ylen Aamussa.

Hätäjarrusta kertoi taannoin Uuden Suomen haastattelussa valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Hän avasi myös sitä, miten Suomelle tulevia EU-rahoja käytettäisiin. Vanhasen mukaan hätäjarru on ”kovan luokan kontrolli”.

LUE VANHASEN HAASTATTELU:

”Jokainen maa voi epäillä, että [rahoja] käytetään väärällä tavalla eri syistä, ja sen hätäjarrun vetämisen jälkeen Eurooppa-neuvosto käsittelee sitä asiaa. Yksittäisellä maalla ei ole mitään veto-oikeutta toisen jäsenmaan rahojen käyttöön”, kuvaa Ronkainen mekanismia.

Ronkainen nostaa esille myös kaksi tekijää, jotka hänen mukaansa merkittävästi muuttavat Suomen tilannetta EU:ssa. Suomen olisi nyt Ronkaisen mielestä linjata hallituksen tulevassa EU-selonteossa, miten Suomi asemoituu uudessa tilanteessa.

Ronkaisen mukaan nämä kaksi merkittävää tekijää ovat brexit sekä Saksan linjamuutos. Koko paketti ei olisi ollut mahdollinen ilman brexitiä tai ilman sitä, että Saksa muutti kantaansa yhteisvelkaan ja suoraan tukiin, Ronkainen sanoo.

”Tämä on vaikuttanut Suomen Europppa-politiikan kulmakiviin. Suomi on nyt tavallaan aivan erilaisessa unionissa.”

”Kun aina sanotaan, että tämä auttaa pelkästään Italiaa, niin tämä auttaa erittäin paljon myös Saksan vientiteollisuutta. Se pitäisi huomioida”, Ronkainen myös sanoo elpymispaketista.

LUE MYÖS ANALYYSI AIHEESTA: