The Telegraph -lehden mukaan Venäjän tiedustelupalvelu uhkasi vahingoittaa Wagner-johtajien perheitä, jonka vuoksi Jevgeni Prigožin perui hyökkäyksensä Moskovaan. Lehti uutisoi asiasta Britannian tiedustelulähteiltä saamiensa tietojen pohjalta.

Tämä selittäisi The Telegraphin mukaan kapinan nopeaa loppua. Panssariajoneuvot ja joukko Wagner-sotilaita olivat jo matkalla Moskovaan, kun Prigožin yllättäen ilmoitti, että joukot kääntyvät takaisin.

Telegraphin mukaan Wagner-joukoilla oli vain 8 000 taistelijaa väitetyn 25 000:n sijasta, ja ne olisivat todennäköisesti epäonnistuneet yrityksessään vallata Moskova.

Kreml ilmoitti pian kapinan päätyttyä, että Prigožin lähtee Valko-Venäjälle ja häntä vastaan ei nosteta syytteitä. Eilen tulleen tiedon mukaan Prigožin on kuitenkin edelleen epäiltynä ja rikostutkinta jatkuu.

Telegraphin tietojen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin yrittää sulauttaa Wagner-ryhmän sotilaat Venäjän armeijaan. Maanantai-iltana Putin sanoi, että Wagnerin taistelijat voivat mennä Valko-Venäjälle tai liittyä Venäjän asevoimiin.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Valko-Venäjän esittäminen paikkana, jonne Wagner-taistelijat voivat halutessaan siirtyä, saattaa olla ansa.

Kreml pitää todennäköisesti Prigožinia Valko-Venäjälle seuraavia Wagner-ryhmän jäseniä pettureina, ja Putinin lupauksen arvo on kyseenalainen, ISW arvioi.

Ajatushautomon mukaan Valko-Venäjällä olevat Wagner-sotilaat eivät todennäköisesti ole turvassa Venäjän luovutusmääräyksiltä, jos Putin peruu lupauksensa ja syyttää heitä maanpetoksesta.

ISW muistuttaa, että vuonna 2020 Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka vangitsi 33 maahan saapunutta Wagner-palkkasotilasta ja luovutti heidät Venäjälle.

