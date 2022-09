Levotonta. Vladimir Putin julisti Venäjälle liikekannallepanon, joka on saanut sadattuhannet ihmiset pakenemaan maasta ja aiheuttanut mielenosoituksia. Samaan aikaan Venäjä on kuitenkin alkanut koota lisäjoukkoja rintamalle Ukrainaan, jossa Venäjä on joutunut vetäytymään.

Kuva: epa10214215