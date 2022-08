Rudus tuo markkinoille uuden sukupolven vähäpäästöisen betonin. Uudella betonilla voidaan valaa betonirakenteita jopa 70 prosenttia pienemmillä päästöillä. Betoni kuitenkin kovettuu yhtä nopeasti kuin tavanomainenkin betoni.

Uusi Cevo-betoni (The Carbon Evolution of Concrete) sijoittuu vähähiilisyysluokituksen haastavimpaan GWP.40-päästöluokkaan lujuusluokassa C30/37.

"Betonin pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat siitä, että siinä on hyvin vähän sementtiä. Sementin sijaan lujuudenkehityksen mahdollistavat muut materiaalit”, Ruduksen kehityspäällikkö Mika Autio kertoo tiedotteessa.

Toisin kuin vähäpäästöiset betonit yleensä, Ruduksen Cevo-betoni kovettuu aivan yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavanomainen betoni. Muotinpurkulujuus saavutetaan pääosin vuorokaudessa.

Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen on osa Ruduksen Concrete Acts -ympäristövastuuohjelmaa. Uuden sukupolven betoni on ollut CRH-konsernitason tutkimushanke, jota on tehty Suomen lisäksi muun muassa Hollannissa, Englannissa ja Belgiassa.

"Yksityiskohtaisissa testeissä on selvitetty uusien raaka-aineiden vaikutus betonin ominaisuuksiin, kuten työstettävyyteen, käytettävyyteen ja säilyvyyteen. Haluamme olla varmoja, että CEVO-betoni toimii samalla tavalla kuin nykyisin Suomessa käytettävät betonilaadut”, Mika Autio sanoo.

Betonia voidaan käyttää kuivissa sisäolosuhteissa.

Toukokuun alussa Ruduksen Helsingin Konalan toimipisteessä toteutetussa testilaatan valussa seurattiin, miten uusi betoni käyttäytyy todellisessa valussa: miten se pumppautuu, kovettuu ulko-olosuhteissa ja miten valuun muodostuu pinta – tuleeko siihen esimerkiksi helposti plastisia halkeamia.

Valussa Cevo-betoni käyttäytyi kaikin tavoin kuten normaali betoni. Valmiista laatasta voidaan seurata uuden betonin säilyvyyttä ja ominaisuuksia todellisessa käytössä kovan rasituksen alla.

Ruduksen laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaan mukaan viimeisetkin kokeet alkavat olla tehty ja uuden sukupolven betoni on pian valmis markkinoille. Tavoitteena on tuoda betoni markkinoille kevättalvella 2023.

