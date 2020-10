Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto on perustellut Yle Uutisten suorassa haastattelussa, miksi julkisuuteen ei kerrota tarkemmin, mistä yksityistilaisuudesta suuri koronatartuntaryväs on peräisin. Jyväskylän kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä on tänään maanantaina käsitellyt koronatilannetta kaupungissa.

”Loppuviikon ja viikonlopun aikana ilmennyt laaja koronatartuntojen ryvästymä on nyt saatu lähes kokonaisuudessaan selvitettyä. Yksityistilaisuudessa tapahtuneesta joukkoaltistumisesta johtuen ilmeni viime viikon aikana yhteensä 50 tartuntaa ja karanteeniin on asetettu viikonlopun ja tämän päivän aikana noin 700 asukasta. Lähes kaikki altistuneet on nyt tavoitettu terveydenhuollon toimesta”, Jyväskylän kaupunki tiedotti tänään maanantaina.

Noin sadan osallistujan hengellinen yksityistilaisuus järjestettiin sunnuntaina 27. syyskuuta.

Koivisto antoi Ylen haastattelussa kolme perustetta sille, ettei tilaisuudesta kerrota sen tarkemmin.

”Pääperuste on se, että siitä tiedosta ei olisi lisäarvoa tämän taudin pysäyttämisen näkökulmasta. Tiedämme jokaisen, joka sinne on osallistunut ja kaikki on testattu. Oleellinen kysymys on myös se, että olemme kertoneet sen päivämäärän ja tilaisuuden luonteen, jolloin kaupunkilaisten ei tarvitse olla huolissaan siitä, ovatko he olleet siellä vai eivät. Ne, jotka ovat olleet, tietävät. Ja kolmas perussyy on tietenkin se, että siellä on noin reilun sadan hengen tilaisuudesta ollut kysymys ja sieltä on noin 50 tartuntaa tullut. Jos yksilöisimme sen tilaisuuden, niin olisi aika iso vaara, että sitten myös yksilöitäisi jo niitä henkilöitä, jotka ovat tartunnan saaneet”, Koivisto sanoi.

Kaikki läsnäolijat on saatu kiinni ja heidän liikkeensä tunnetaan, Koivisto korosti.

Kuopion piispa Jari Jolkkosen mukaan tilaisuus ei ole evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä. Evankelis-luterilainen kirkko on myös jakanut Jolkkosen tviitin aiheesta.

”Jyväskylän joukkoaltistumisessa ei ole kyse [evankelis-luterilaisen kirkon] seurakunnasta. Kukaan ei oikein tunnu tietävän, mistä yhteisöstä kyse. Olkoon niin. Ketjujen katkaisu ja ehkäisy on tärkeämpää kuin syyllisten teilaus. Myös hengellisissä tilaisuuksissa on tärkeää noudattaa THL-ohjeita”, Jolkkonen sanoi.

Koivisto sanoi Ylellä, että tällaista tilannetta ei olisi nyt käsillä, jos Jyväskylän koronasuosituksia olisi noudatettu. Jyväskylän kaupunki korostaa myös tiedotteessaan maskisuositusta ja yli 50 hengen tilaisuuksia koskevia suosituksia.

”Jyväskylän kaupunki on ensimmäisenä suurista kaupungeista antanut 24.9. niin sanotun koronan laajenemisvaiheen maskinkäyttösuosituksen. Suositus on voimassa lokakuun loppuun asti. Maskeja tulee Jyväskylässä käyttää kaikissa julkisissa tiloissa. Lisäksi maskisuositus koskee myös erilaisia tapahtumia sekä sisä- että ulkotiloissa. Kaupunki korostaa, että nykyisessä tilanteessa suositusta on syytä noudattaa. Tapahtumia koskien on voimassa Aluehallintoviraston antamat määräykset siitä, että yli 50 hengen tilaisuuksissa tulee säilyttää 1-2 metrin turvavälit, ehkäistä ruuhkien ja jonojen syntyminen sekä varmistaa osallistujien mahdollisuus huolehtia käsihygieniasta. Jyväskylän maskisuositus koskee myös tapahtumia. Kaupunki alleviivaa, että suositukset koskevat myös yksityisiä tilaisuuksia”, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

LUE MYÖS: