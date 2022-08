Jeep Cherokee on yksi päästöhuijaukseen osallistuneista autoista.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA US) on tuomittu Yhdysvalloissa petoksesta (criminal conspiracy), kertoo uutistoimisto Reuters . Yhtiö, joka on nykyisin osa monikansallista autonvalmistajaa Stellantista , myönsi syyllistyneensä päästölukemien vääristelyyn.

Yhtiötä syytettiin yli 100 000 valheellisen päästölukeman esittämisestä. Vääristely koskee vuosimallien 2014–2016 Jeep Grand Cherokee ja Dodge Ram 1500 dieselautoja.

Yhtiö solmi sopimuksen oikeusministeriön kanssa, jonka mukaisesti se joutuu maksamaan 91,1 miljoonan dollarin sakon ja 203,6 miljoonan dollarin korvaukset.

FCA US on jo aiemmin maksanut 311 miljoonan dollarin rangaistuksen ja yli 183 miljoonan dollarin korvauksen yli 63 000 ihmiselle osana dieselhuijausta koskevaa ryhmäkannetta. Kolme yhtiön työntekijää odottavaa yhä oikeudenkäyntiä päästöhuijauksen tiimoilta.

Samaa sarjaa dieselgaten kanssa

Yhdysvaltojen oikeuslaitoksen mukaan yhtiö rajoitti autojen moottoreita päästömittauksessa ohjelmallisesti.

Tapaus ei ole ainoa laatuaan autoalalla. Se hyvin on samankaltainen niin sanotun dieselgaten eli Volkswagenin päästöhuijausskandaalin kanssa, joka saavutti valtavan mediahuomion vuonna 2015.

Volkswagen rajoitti päästöjä mittausten ajan autoihin asennetun tietokoneohjelman avulla. Yhtiö myönsi syyllisyytensä vuosien ajan jatkuneeseen vääristelyyn. Yhteensä Volkswagen on joutunut maksamaan jupakassa Reutersin mukaan yli 30 miljardin dollarin edestä korvauksia ja muita kuluja.

Volkswagen tapauksen myötä huijauksia on paljastunut useilta muiltakin automerkeiltä. Vasta noin kuukausi sitten Hyundaita ja Kiaa alettiin epäillä 210 000 autoon asetetusta päästöjä vääristelevästä ohjelmasta.

