Maataloustukipolitiikka. CAP-suunnitelma on valmisteltu Jari Lepän (kesk) johtamassa maa- ja metsätalousministeriössä.

Maataloustukipolitiikka. CAP-suunnitelma on valmisteltu Jari Lepän (kesk) johtamassa maa- ja metsätalousministeriössä.

Hallitus on asettanut 29 prosentin päästövähennystavoitteen maataloudelle vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteesta sovittiin niin sanotun CAP-suunnitelman yhteydessä.

CAP panee toimeen Suomen EU:n maataloustukipolitiikkaa vuoteen 2027 saakka.

Aiemmin vihreiden ja keskustan ministerit ovat olleet eri linjoilla CAP-valmistelusta. Maatalouden päästövähennystavoitetta ehdotti aiemmin vihreä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, joka on sittemmin siirtynyt sisäministeriksi. Keskustaministeri Jari Leppä ei aluksi pitänyt tavoitetta hyvänä ideana. Lokakuussa Leppä kuitenkin sanoi, että tavoitteesta voitaisiin sopia tietyin ehdoin.

Maatalouden päästöt eivät ole Suomessa kokonaisuutena vähentyneet 2000-luvulla, mihin ovat kiinnittäneet huomiota niin asiantuntijat kuin esimerkiksi vihreät poliitikot.

Vihreät kaipaa vielä enemmän

Mikkosen seuraajaksi ilmastoministerinä noussut Emma Kari (vihr) toteaa nyt, että päästövähennystavoite antaa maataloudelle mahdollisuuden olla ilmastotyössä siinä tärkeässä roolissa, joka sille kuuluu. Hän muistuttaa, että tällä hetkellä lausunnoilla on keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma ja alkuvuodesta tehdään maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma. Luvassa on myös erikseen määriteltäviä markkinaehtoisia toimia, hän kertoo.

Kari pitää tavoitetta kovana.

”Kyseessä ei ole pieni toimi, vaan se vastaa lähemmäs kymmentä prosenttia koko Suomen päästöistä. Maa- ja metsätalousministeriö on jo asettanut selvityshenkilön määrittelemään tarkemman polun siihen, kuinka tavoite toteutetaan. Hallituksen hyväksymän, maataloustukijärjestelmää ohjaavan CAP-suunnitelman arvioidaan vähentävän päästöjä 0,8 miljoonaa tonnia”, Kari sanoo tiedotteessa.

”Maataloustukijärjestelmää suunnataan vuosina 2023–2027 ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Esimerkiksi hiiliviljelyä tavoitellaan lisättäväksi sadoilla tuhansilla hehtaareilla. Vihreät olisivat olleet valmiita merkittäviinkin tukijärjestelmän rakenteellisiin muutoksiin. Tulevaisuudessa maatalouden kannustaviin ympäristötoimiin on suunnattava entistä suurempi osa maataloustuista.”

Valmistelussa uusi maankäyttöluokan muutosmaksu

Maataloudelle valikoitui lopulta sama päästövähennystavoite, jonka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on esittänyt maatalouden ilmastotiekartassa. MTK esitti kolme skenaariota, joista niin sanotussa keskitien skenaariossa vähennyksiä tulisi 29 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Vihreiden Mikkonen nosti saman luvun aiemmin vaatimuksena esiin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Kristiina Regina arvioi lokakuussa Uudelle Suomelle, että realistisempi tavoitetaso olisi noin kolmannes tästä.

Myös kansanedustajat Jari Myllykoski (vas) ja Mai Kivelä (vas) pitävät nyt päästövähennystavoitteen asettamista kaivattuna askeleena eteenpäin. Myllykoski kuulu eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaan, ja Kivelä on sen varajäsen.

“On historiallinen päätös, että maataloudella on nyt oma päästövähennystavoitteensa. Vain parantamalla ja korjaamalla totuttuja tapoja tuottaa ruokaa Suomessa voidaan vastata paitsi ilmastohaasteeseen myös maatalouden omaan kannattavuushaasteeseen”, Myllykoski sanoo tiedotteessa.

Kasvihuonekaasupäästöjen osalta keskeinen valmistelussa oleva väline on kaksikon mukaan maankäyttöluokan muutosmaksu, josta päätetään tulevana talvena. Sillä on tarkoitus puuttua turvemaiden raivaamiseen pelloiksi, mutta myös muihin maankäytön muutoksiin, he kertovat.

“Ruokajärjestelmää on ohjattava kestävään suuntaan paitsi ympäristön, myös eläinten hyvinvoinnin kannalta. Tässä on vielä paljon tekemistä”, Kivelä toteaa.

