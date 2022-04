Kyberturvallisuuden työelämäprofessori, sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll käsittelee Puheenvuoro-blogissaan Ukrainassa käytävän kybersodan oppeja Suomelle.

”Ukrainan kybersodan yllättävin piirre (tähän mennessä) on ollut joukkoistamisen voima kyber- ja informaatiosodassa”, hän kirjoittaa.

Limnéll on myös kokoomuslainen kuntapoliitikko ja Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston puheenjohtaja.

”Ukraina on kyennyt motivoimaan satoja tuhansia (jopa miljoonia) ihmisiä ympäri maailmaa taistelemaan kybermaailmassa Venäjää vastaan. Tämän hyvin sekalaisen joukon erilaiset (enemmän ja vähemmän vaikuttavat) kybertoimet ovat varmasti pitäneet Venäjän kyber- ja informaatiojoukot hyvin kiireisinä. Mutta etenkin kybermaailman kautta käytävässä informaatiosodassa vaikutus on ollut hyvin merkittävä. Tähän kybersotaan on jokainen voinut osallistua omalta kotisohvaltaan ja Ukraina on kyennyt valjastamaan maailmanlaajuisen armeijan tähän sotaan Venäjää vastaan”, Limnéll jatkaa.

Joukkoistamiseen liittyy myös riskejä, mutta ”ilmiö itsessään on hyvin poikkeuksellinen sodankäynnin historiassa”, hän toteaa. Joukkoistamisen vaarat on Limnéllin mielestä arvioitava.

Limnéll nostaa esiin myös luotettavien ja kyvykkäiden kumppanien merkityksen.

”Ukrainassa kyberpuolustusta on vahvistettu kansallisin voimin, mutta hyvin paljon myös kansainvälisten kumppanien tuella. Julkisestikin esimerkiksi Yhdysvallat ja Iso-Britannia (molemmat maailman kyvykkäimpiä kybervaltioita) ovat kertoneet olevansa vahvasti tukemassa Ukrainan kyberturvallisuutta. Ukrainan tukena eivät ole olleet ainoastaan länsimaiset valtiot vaan myös globaalit teknologiayhtiöt, kuten Microsoft ja Google. Näiden kansainvälisten tukijoiden merkitys on ollut Ukrainan kyberpuolustukselle hyvin merkittävä. Sama pätee Suomeen”, hän kirjoittaa.

Venäjä aloitti Ukrainassa laajamittaisen hyökkäyksen 24. helmikuuta.

