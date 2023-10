Venäjä ampui 28. syyskuuta hyvin todennäköisesti (”highly likely” eli 80%–90% todennäköisyys ministeriön virallisella skaalalla) alas oman Suhoi Su-35S Flanker M -monitoimihävittäjänsä, kertoo Britannian sotilastiedustelu tuoreessa X-katsauksessaan.

Epävirallisten lähteiden jo aiemmin kertoma tapaus sattui Tokmakin alueella noin 20 kilometriä etulinjan takana.

Brittien mukaan Venäjä on menettänyt noin 90 kiinteäsiipistä miehitettyä ilma-alusta Ukrainan sodan alusta alkaen. Nyt kyseessä oli kuitenkin vasta viides menetetty Su-35S. Tapahtumapaikka on relevantti, koska brittien mukaan Tokmak on vahvasti linnoitettu kaupunki, johon on sijoitettu venäläistä, etulinjan pahimpia sektoreita komentavaa sotilasjohtoa.

Tällaisia johtokeskuksia taas tyypillisesti suojataan lyhyen ja keskipitkän matkan ilmatorjuntajärjestelmillä. Järjestelmiä pidetään lähes varmasti (”almost certainly” eli 95% tai suurempi todennäköisyys) erittäin korkeassa valmiudessa, koska Ukraina kykenee tehokkaasti suorittamaan iskuja syvälle Venäjän etulinjan taakse.

