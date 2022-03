Suomalaisia teitä voidaan päällystää tänä kesänä venäläisestä bitumista tehdyllä asfaltilla huolimatta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Tilanne kuumentaa tunteita asfaltointialalla. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti.

Suomalaisen Asfalttikallion toimitusjohtajan Antti Kalliomaan mielestä yhtiön ruotsalainen pörssilistattu kilpailija Peab hyötyy kriisin keskellä halvemman venäläisen bitumin käytöstä. Peab on voittanut useita ely-keskusten kilpailuttamia päällystysurakoita tänä vuonna.

”Länsibitumilla on turha tehdä tarjouksia. Sodan syttymisen jälkeen liki kaikki urakat on voitettu veribitumilla”, Kalliomaa sanoo.

Kalliomaan mukaan Asfalttikallio hankkii bituminsa ruotsalaisesta Nynasilta ja ranskalaiselta Totalilta, joiden bitumi tulee hänen mukaansa EU-alueelta.

Länsimaista tulevan bitumin hinta maaliskuussa on ollut Kalliomaan mukaan hieman yli 600 euroa tonnilta, kun taas venäläistä bitumia on tarjottu hieman yli 400 eurolla. Kalliomaan mukaan hintaero on kasvanut Venäjän hyökkäyksen seurauksena.

Peab: Venäjältä ei ostettu bitumia syksyn jälkeen

Peab Asfaltin Suomen-maajohtaja Markku Lilja kertoo yhtiön olevan yllättynyt kilpailijan syytöksistä.

”On ikävää, että kilpailijamme yrittää käyttää tätä vakavaa tilannetta oman etunsa ajamiseen”, hän kirjoittaa.

Talouselämä pyysi Liljalta puhelinhaastattelua, mutta hän vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Liljan mukaan Peabilla on jonkin verran venäläistä bitumia säiliöissään Porissa ja Oulussa. Tämä on Liljan mukaan ostettu ja toimitettu kansainvälisiltä välittäjiltä ennen sodan alkamista.

Talouselämän tietojen mukaan Peab on voittanut useita päällystysurakoita, joissa ely-keskukset ovat tehneet hankintapäätöksen sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Liljan mukaan Peab käyttää varastossaan olevaa bitumia sitä mukaa kuin päällystyshankkeet lähtevät käyntiin.

Peab ei osta nyt bitumia suoraan Venäjältä, eikä ole tehnyt niin viime syksyn jälkeen, Lilja sanoo.

”Ostamme bitumin kansainvälisiltä välittäjiltä, eivätkä hekään ole toimittaneet meille venäläistä bitumia sodan alun jälkeen.”

Kalliomaan käyttämää veribitumi-termiä Lilja ei halua kommentoida.

Viranomainen: Tilanne voi muuttua kiusalliseksi

Venäläinen bitumi ei ole EU:n pakotelistalla, mutta päällystysurakat tilaava Väylävirasto varautuu siihen.

Väyläviraston päällystyshankinnoista vastaavat ely-keskukset lisäsivät viime viikolla tarjouspyyntöihin suosituksen välttää venäläisen bitumin käyttöä. Tarjoajilta pyydetään nyt selvitystä myös bitumin alkuperämaasta.

”Jos venäläinen bitumi joutuu pakotelistalle, olemme äärimmäisen kiusallisessa tilanteessa monella tapaa”, sanoo Väyläviraston hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi.

Suositus ja bitumin alkuperämaan kysely ei kuitenkaan toistaiseksi estä venäläisellä bitumilla toteutettavia urakoita voittamasta kilpailutuksia. Petäjäniemen mielestä Väylävirasto ei voi päättää itse olla käyttämättä venäläistä bitumia.

”Toimimme pakotesäännösten mukaisesti. Jos venäläinen bitumi ei ole pakotelistalla, emme voi lähteä boikotoimaan sitä omavaltaisesti”, Petäjäniemi sanoo.

”Olisi mahdollista, että meidät voitaisiin haastaa oikeuteen hankintalainsäädännön pakote- ja hankintalakisäädösten vastaisista ratkaisuista.”

Petäjäniemen mukaan uusi kirjaus sopimuksissa kuitenkin tarkoittaa, että palveluntuottaja ottaa kaiken vastuun bitumin vaihtamisesta ja sen kustannuksista, jos käytössä on ollut venäläistä bitumia ja se joutuu pakotelistalle.

Tämän vuoden päällystysurakoista on kilpailutettu nyt hieman yli puolet. Yhteensä tälle vuodelle on suunniteltu 27 päällystysurakkaa. Päällysteisiin, paikkaamisiin ja tiemerkintöihin on budjetoitu Väylävirastossa tänä vuonna yhteensä noin 215 miljoonaa euroa.

Väylävirasto: Epäselvää, voisiko jo hankittua bitumia käyttää

Petäjäniemi ei tiedä, mitä jo kilpailutetuille urakoille tapahtuisi, jos venäläinen bitumi päätyisi EU:n pakotelistalle.

”Silloin joudumme tulkitsemaan ja mielellään saamme jopa ohjeita siihen, voiko sellaista venäläistä bitumia käyttää, joka on hankittu mahdollisesti jo ennen sotaa suomalaiseen omistukseen.”

Petäjäniemen mukaan on vaikea varmistua, mistä edes länsimaisten bitumintoimittajien varastoissa oleva bitumi on lopulta peräisin.

Liljan mielestä Peabin varastoissa olevalla venäläisellä bitumilla ei ole mitään tekemistä tulevien pakotteiden kanssa, koska se on hankittu ennen Venäjän hyökkäystä.

”Emme halua spekuloida hypoteettista tilannetta koskien pakotteita”, Lilja kommentoi mahdollisten bitumipakotteiden liiketoimintavaikutuksia.

”On itsestään selvää, että noudatamme viranomaisten päätöksiä mahdollisista pakotteista.”

Kilpailija vaatii uusia kilpailutuksia

Asfalttikallion toimitusjohtajan Antti Kalliomaan mielestä tämän vuoden jo myönnetyistä urakoista olisi kilpailutettava uudelleen vähintäänkin ne, joista on tehty päätökset Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Näin mukana olisivat mahdollisia tulevia pakotteita koskevat ehdot, joita aiemmin tänä vuonna tehdyissä sopimuksissa ei ole.

”Näin ei kartutettaisi Venäjän sotakassaa. Tässä on kuitenkin kyse julkisista rahoista ja viime sijassa Suomen itsenäisyydestä.”

Peabin Markku Lilja kehottaa kääntymään kilpailutusasioissa Väyläviraston puoleen.

Petäjäniemen mukaan ennen sopimuksen allekirjoitusta hankinta voidaan keskeyttää.

”Mutta siihen täytyy olla erittäin hyvät perustelut. Jo tehtyjen sopimusten purkuun täytyisi olla vielä vankemmat perusteet, käytännössä sopimusrikkomus.”

