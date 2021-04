Pääministeri Sanna Marin keskeytti riihineuvottelut perjantaina. Hallituspuoleiden puheenjohtajien on tarkoitus jatkaa keskusteluja viikonloppuna.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n pääekonomisti Penna Urrila katsoo, että hallituksen puoliväliriihessä on nyt pöydällä kaksi todella isoa kysymystä, joiden lopputulos voi vaikuttaa koko poliittiseen kulttuuriin tulevien vuosikymmenten aikana.

Hän sanoo, että kyse on ensinnäkin siitä, miten käy budjettikehyksille ja toiseksi siitä, syntyykö kulttuuri, jossa huolellisella vaikutusarvioinnilla ei ole merkitystä, kun arvioidaan päätettäviä toimenpiteitä ja niiden riittävyyttä suhteessa tavoitteisiin. Samalla Urrila vertaa tilannetta Ruotsiin.

”Suomen ohjauskehikko on jo nyt pehmeämpi kuin Ruotsin, ja kehysten vesittäminen heikentäisi sitä lisää. Ei pitäisi olla mitään perusteita olla palaamatta aiempiin kehyksiin tämän vaalikauden aikana, itse asiassa jo ensi vuonna”, hän huomauttaa Twitteriin kirjoittamassaan ketjussa.

”Näiden megaluokan kysymysten rinnalla se, saadaanko työllisyystoimilla tällä kerralla X vai Y työpaikkaa, tai mitä tehdään jollekin yksittäiselle politiikkatoimelle, ovat sittenkin sivuseikkoja”, Urrila jatkaa.

Hän muistuttaa, että Ruotsilla on neljä kantavaa periaatetta, joihin puolueet ovat laajasti sitoutuneet. Ensimmäinen niistä on ylijäämätavoite, jonka mukaan koko julkisen talouden tulee olla ylijäämäinen 1/3 prosenttia bruttokansantuotteesta keskimäärin yli suhdannesyklin.

Toiseksi Ruotsilla on niin sanottu velka-ankkuri, jonka mukaan julkisen velan tulee olla 35 prosenttia bruttokansantuotteesta keskipitkällä aikavälillä.

”Jos tästä poiketaan yli 5 prosenttiyksikköä, hallituksen tulee esittää valtiopäiville selvitys, miten velka palautetaan tavoitteeseen”,Urrila kertoo.

Lisäksi Ruotsissa on käytössä menokatto, joka karkeasti ottaen vastaa Suomen kehysbudjettia. Neljänneksi Urrila nostaa esiin ruotsalaisten kuntien tasapainotavoitteen, jonka mukaan kunnilla on maakunnilla on velvoite mahdollisten alijäämien kattamisesta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Ruotsin tilannetta kommentoi lauantaina myös eläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto, joka huomauttaa, että tuoreimpien ennusteiden mukaan Ruotsin valtio ei ota nettovelkaa vuonna 2022.

“Hallituksessa demarit vihreiden, vasemmiston ja keskustan tuella”, hän muistuttaa.