Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei vaadi ryhmäkuria, kun eduskunta päättää perussuomalaisen kansanedustajan Juha Mäenpään syyteluvasta liittyen hänen puheisiinsa vieraslajeista.

”Käsiä sitovaa ryhmäpäätöstä emme katso luontevaksi, kun tämä on oikeudellista harkintaa, jossa jokainen edustaja punnitsee äänestyspäätöksen ryhmän keskustelun perusteella. Se vedettiin yhteen ryhmän linjaksi, että me ylivoimaisen enemmistön toimesta yhdymme perustuslakivaliokunnan mietintöön. Se on kokoomuksen näkemys asiassa”, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen ryhmässä on ollut kahta ilmaa asiassa. Tunnettua on, että kokoomuslaiset Wille Rydman ja Heikki Vestman olivat perussuomalaisen kolmikon kanssa tekemässä vastalausetta perustuslakivaliokunnan mietintöön. Mykkäsen mukaan kokoomuskaksikon lisäksi ”joitain ryhmän edustajia kysymys on mietityttänyt”.

Helsingin Sanomien mukaan myöskään keskusta ei vaadi asiassa ryhmäkuria.

Eduskunta keskustelee Mykkäsen mukaan Mäenpään tapauksesta huomenna ja äänestys on luvassa perjantaina. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pystyy yksin estämään syyteluvan, ja sen se aikoo myös tehdä.

Syytelupaa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on anonut eduskunnalta valtakunnansyyttäjä poliisin arvioitua esitutkinnassa, että Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta. Mäenpää on kiistänyt syyllisyytensä rikokseen eduskunnassa pitämässään puheessa, jossa hän rinnasti turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

