Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo syyttää hallituskumppaneita sdp:tä ja keskustaa hallituksen yhteisten linjausten vastaisesta toiminnasta EU:n metsäpolitiikassa.

Ohisalo muistutti, että hallitusohjelmassa tavoitteeksi on kirjattu hiilinielujen kasvattaminen Suomessa. Kuitenkin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) on kertonut aikovansa allekirjoittaa Euroopan komissiolle osoitetun kirjeen, joka vastustaa metsien avohakkuisiin hyvin kriittisesti suhtautuvaa komission luonnosta EU:n uudeksi metsästrategiaksi. Metsästrategialla pyritään muun muassa lisäämään hiilinieluja EU:ssa.

Vihreissä on ihmetelty myös kirjettä, jonka pääministeri Sanna Marin (sd) ja Ruotsin pääministeri Stefan Löfven lähettivät huhtikuussa Euroopan komissiolle metsätalouteen liittyen.

Hallitusohjelma Hallitusohjelmassa on mm. seuraavat kirjaukset: ”Hallitus toimii tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja.” ”Hallitus laatii osana ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelujärjestelmän kokonaisuutta kokonaisvaltaisen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman. Ohjelman tehtävänä on selvittää keinot, joilla maankäyttösektorin päästöjä vähennetään ja Suomen hiilinieluja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on, että Suomen nettonielu kasvaa.”

Ohisalon mukaan ministerien toiminnasta joudutaan käymään hallituksessa pelisääntökeskusteluja, ja ”on käyty jo”.

”Miten voi olla, että EU-tasolla vaikutetaan eri tavalla kuin mitä meidän yhteisissä linjoissa on linjattu? Tämä on ihan kestämätöntä. Ei mikään puolue tai ministeri voi mennä eurooppalaisille foorumeille yksin linjaamaan jotain, mikä puolueen näkökulmasta olisi hyväksi. Me hallituksessa päätämme yhdessä linjat”, Ohisalo arvosteli hallituskumppaneita.

”Meidän mielestä tässä keskusta ja demarit ovat yhdessä lobanneet EU-tasolla tavoitteita, jotka eivät ole linjassa hallitusohjelman kanssa.”

Etenkin keskustassa metsästrategia herättää kiivasta vastustusta ja pelkoa Suomen kansantalouden rapautumisesta, jos strategia toteutuu suunniteltuna.

Ohisalo muistutti useiden puolueiden puhuvan kauniisti ilmastotavoitteista, mutta ”vihreät vaatii ottamaan tavoitteet tosissaan”.

Ylen mukaan kirjeessä, johon Leppä veisi Suomen mukaan, sanotaan, että komission luonnostelema metsästrategia “alistaa” metsät ympäristönäkökohdille eikä ota lainkaan huomioon sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia, kuten europarlamentti oli toivonut. Lisäksi allekirjoittavat arvostelevat sitä, että strategiassa EU ottaisi metsäpoliittista valtaa jäsenmailta itselleen.

”Hallituksen linja EU:n metsäasioihin on selvä. Metsäpolitiikka kuuluu jäsenmaiden toimivaltaan ja sitä pitää puolustaa. Edistämme ympäristö- ja ilmastokunnianhimoa niin maa- kuin metsätaloudessa, mutta komission yritystä vallata oikeutemme päättää metsistä ei voi hyväksyä”, ministeri Leppä on linjannut.

Maria Ohisalon versio tilanteesta on, että EU ei tulisi päättämään Suomen metsäasioista, vaan ”ohjaamaan” päätöksentekoa.

”Jos EU kannustaa metsiensuojeluun, sitä viestiä kannattaa hyvin tarkalla korvalla kuunnella.”

”Ei Suomi oikein voi vastata näihin isoihin kysymyksiin täysin yksinkään.”

Ohisalo totesi tilaisuudessa, että Suomi on kieltämättä metsäinen maa verrattuna moneen Keski-Euroopan maahan, ”josta ne on hakattu jo aiemmin pois”. Juuri tämän vuoksi vihreät korostaa etenkin vanhimpien metsien akuuttia suojelua, sillä ”ikimetsää ei saada takaisin, jos se nyt hakataan”.

