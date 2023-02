Transnistria. Moldovasta irrottautunut Transnistria on Venäjän joukkojen hallussa. Alueen separatistikonflikti on yksi entisten neuvostotasavaltojen pisimpään jatkuneista. Neuvostoliiton perinnön vaaliminen on alueella arkipäivää.

Kuva: Hannah Wagner