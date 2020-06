Syöpäpotilaille tärkeä Dexametason-lääke on poistunut markkinoilta. Valmisteen myyntilupa on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Britanniassa lääkkeellä on saatu hyviä tuloksia myös koronaviruspotilaiden hoidossa.

Dexametasonia on tutkittu laajassa Oxfordin yliopiston tutkimushankkeessa, jossa on testattu olemassa olevien lääkkeiden toimivuutta koronavirusta vastaan. Testien mukaan lääke on vähentänyt kuolleisuutta niiden potilaiden keskuudessa, jotka ovat tarvinneet lisähappea tai hengityskonetta. Lääke on myös halpa. Päivän lääkehoito maksaa noin 5,60 euroa.

Orionin maajohtaja Janne Maksimaisen mukaan lääkkeen poistuminen markkinoilta on pitkä prosessi, jolla ei ole tekemistä koronaepidemian kanssa.

”Olemme aloittaneet lääkkeen lopetusprosessin ennen koronaepidemiaa. Jo vuoden alussa myimme vanhoja varastoja pois. Tuotetta voi olla saatavissa vielä yksittäisissä apteekeissa, mutta tuskin enää laajalti”, sanoo Maksimainen.

Dexametasonille on jo markkinoilla korvaava valmiste Dexometasone Abcur, joka on saanut korvattavuuden 1.6. Koronapotilaiden hoidossa lääkettä ei tiettävästi ole tutkittu.

Deksametasonia käytetään syöpäpotilailla muun muassa vähentämään pahoinvointia tai allergisia reaktioita muun hoidon yhteydessä, ja esimerkiksi poistamaan turvotusta aivoista.

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan hengityskoneessa olevien potilaiden kohdalla yksi henkilö kahdeksasta voitaisiin pelastaa lääkettä käyttämällä. Tutkijoiden mukaan 5 000 ihmistä Britanniassa olisi yhä elossa, jos lääkettä olisi käytetty pandemian alusta alkaen.

