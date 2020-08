Sosiaaliselle medialle ominaisten kaupallisten yhteistyöhankkeiden yhdistäminen poliitikon elämään on ongelmallista, eikä poliitikon hattuaan voi ”vaihtaa” päästä niin halutessaan. Näin linjaa emeritusprofessori, korruption tutkija Ari Salminen Helsingin Sanomille vihreiden varapuheenjohtajan Fatim Diarran tapauksesta.

Diarra sai polkupyörävalmistaja Helkamalta noin 3000 euron arvoisen sähköpyörän käyttöönsä vastineeksi tuotteen mainostamisesta sosiaalisen median kanavissaan. Hän on kiistänyt hyödyntäneensä poliittista asemaansa, ja on katsonut tehneensä yhteistyötä some-vaikuttajana, avoimesti kaupallisesta yhteistyöstä ilmoittaen. Kohun noustua Diarra on ilmoittanut purkavansa yhteistyön ja ostavansa pyörän itselleen.

”Minusta poliitikkojen, aloittelevien poliitikkojen ja julkisessa asemassa olevien henkilöiden pitäisi kyllä pysyä kaukana tällaisista järjestelyistä”, Ari Salminen sanoo HS:lle.

”Henkilö ei pysty kyllä vaihtamaan hattua, että en ole nyt tässä poliittisessa toiminnassa vaan siirryn nyt tähän toisentyyppiseen toimintaan.”

Salmisen mukaan Diarran tapaus voi olla sinänsä harmiton, ettei se ole vaikuttanut tämän riippumattomuuteen poliitikkona. Tapauksessa on kuitenkin kyse periaatekysymyksestä, ja Salmisen mukaan 3000 euron sähköpyörä on ”sellainen taloudellinen lahja tai etu, joka on kohtuuton”.

