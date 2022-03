Jo yli kaksi miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Asiasta kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNCHR.

Venäjän hyökkäys alkoi 24. helmikuuta.

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi varoittaa kuitenkin, että pakolaistilanteesta on nähty vasta alku.

”Toistaiseksi Ukrainasta paenneilla on ollut yhteyksiä muissa Euroopan maissa ja osalla myös esimerkiksi auto käytössään. He ovat paenneet muualla Euroopassa asuvien perheenjäsentensä tai ystäviensä luo. Se, mitä me nyt eniten pelkäämme on toinen pakolaisaalto: kun sota jatkuu, pakoon lähtee myös ihmisiä, joilla ei ole omia resursseja tai yhteyksiä. Silloin jokaiselta Euroopassa tarvitaan enemmän solidaarisuutta”, hän kommentoi tiistaina BBC:n ja CNN:n mukaan.

Toistaiseksi eniten ihmisiä, noin 1,2 miljoonaa, on paennut Puolaan. Puolan varaulkoministeri Pawel Jablonski toivoi tiistaina EU:lta enemmän taloudellista apua tilanteen hoitamiseen.

”Toistaiseksi Euroopan unioni tarjoaa 500 miljoonaa euroa avustusta maille, jotka ottavat Ukrainasta tulevia pakolaisia vastaan. Tämä summa ei mitenkään riitä, etenkään, kun se jaetaan eri maiden kesken”, hän sanoo BBC:lle.

Jablonski arvioi, että Puolalle koituu noin miljoonasta pakolaisesta jopa kahden miljardin euron kokonaiskustannukset.

”Tämä on arvio miljoonan ihmisen osalta ja heitä on tulossa paljon lisää”, hän huomauttaa.