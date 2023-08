Kiinan romahduksesta puhutaan nyt kahdesta syystä, kirjoittaa ulkopolitiikan asiantuntija ja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Kauppalehti Optiossa.

”Ensimmäinen on Kiinan yhteiskuntasopimus. Se on vaarassa. Amerikkalaiset sanovat ’happy campers’, kun ihmiset ovat tyytyväisiä vallitseviin olosuhteisiin. Viimeisimmän 30 vuoden aikana kiinalaiset ovat todellakin olleet ”tyytyväisiä telttailijoita”. Elintaso on kasvanut, koulutus on kannattanut, kiinteistöjen arvot ovat nousseet. Tämä yhtälö ei enää toimi. Tulevaisuus ei enää innosta. Se pelottaa”, Penttilä kirjoittaa.

”Toinen syy pessimismiin Kiinan suhteen on kilpailu Yhdysvaltain kanssa. Se on kääntymässä Yhdysvaltain eduksi. Tärkein selittävä tekijä on teknologia. Yhdysvaltain etumatka tekoälyn kehittämisessä on selkeä”, hän jatkaa.

Parhaassa tapauksessa Kiina valitsee talouskasvun, hakee yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa ja jättää Taiwanin rauhaan – pahimmassa tapauksessa talousahdinko ajaa nationalismiin ja Kiina ryhtyy toimiin Taiwanin alistamiseksi, Penttilä ennustaa. Kolmas skenaario on tiukka kilpailu Yhdysvaltojen kanssa ilman konfliktia, Penttilä toteaa.

