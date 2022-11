Valtioneuvosto on antanut esityksensä saamelaiskäräjälaiksi eduskunnalle, kertoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Asiasta äänestettiin valtioneuvoston istunnossa. Henrikssonin mukaan 11 ministeriä äänesti puolesta ja kolme vastaan. Kaikki kolme vastaan äänestänyttä olivat keskustan ministereitä.

Asia onkin repinyt hallitusta. Keskusta on kertonut jo etukäteen äänestävänsä esitystä vastaan valtioneuvoston lisäksi eduskunnassa.

Suomen istuvan eduskunnan tiettävästi ainoa saamelainen kansanedustaja Heikki Autto (kok) avaa Uuden Suomen laajassa haastattelussa asiaa ja kertoo, miksi hallituksen esitystä ei hänen mielestään tule hyväksyä.

Uusi laki linjaisi vain äänioikeudesta, ei enää saamelaisuuden määritelmästä. Äänioikeuden saisi, jos vähintään yksi isoisovanhemmista on oppinut saamen ensimmäisenä kielenään tai jos vanhemmista yksi on merkitty äänioikeutetuksi lain voimaantulon jälkeisissä vaaleissa.

Vaaliluettelo kootaan uudestaan, jos laki tulee voimaan. Arvostelijoiden mukaan niin sanotun lappalaispykälän poistaminen vie vaaliluettelosta pois useita ihmisiä.

”Näin ei voi jatkua”

Henriksson huomauttaa, että saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa jo kolmella hallituskaudella.

”Näin ei voi jatkua”, oikeusministeri Henriksson sanoi tiedotustilaisuudessa.

”On korkea aika uudistaa saamelaiskäräjälaki.”

Esityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Keskeinen kiistakysymys on Henrikssonin mukaan ollut vaaliluetteloon merkitseminen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) on todennut julkisuuteen, ettei valiokunta välttämättä ehdi käsitellä ehdotusta lakisuman takia.

Näin laista kertoo oikeusministeriö

Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. Nykyinen saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995 ja on muun muassa vaaleihin liittyvien säädösten osalta vanhentunut, toteaa oikeusministeriö. Suomi on myös oikeusministeriön mukaan saanut moitteita YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä saamelaisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien loukkaamisesta.

Jatkossa vaaliluettelon osalta on kyse vain oikeudesta äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa eikä siitä, ketä voidaan pitää saamelaisena. Säännös vastaa pitkälti vuonna 2017 alustavasti vahvistetun pohjoismaisen saamelaissopimuksen määräystä saamelaiskäräjien äänestysluettelosta, oikeusministeriö kertoo. Itsenäinen ja riippumaton muutoksenhakulautakunta toimisi ensimmäisenä muutoksenhakuasteena vaaliluetteloa koskevissa asioissa.

”Esityksen toteutuessa Suomen lainsäädäntö on sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa ja ottaa huomioon kansainvälisen oikeuden tasolla viime vuosikymmeninä tapahtuneen kehityksen. Esitys lähetetään vielä hyväksyttäväksi myös saamelaiskäräjille”, oikeusministeriön tiedotteessa todetaan.

