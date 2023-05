Suomen yrityksistä 71 prosenttia kannattaa työn verotuksen laskemista, selviää Keskuskauppakamarin tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastanneista 1 560 yrityksestä 54 prosenttia odottaa tulevalta hallitukselta toimia Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi uskoo matalamman työn verotuksen vastaavan kilpailukyky- ja työllisyysongelmaan.

”Suomessa työn verotus on maailman progressiivisimpien joukossa, se luo tuloloukkuja ja heikentää työnteon kannustimia. Kireä työn verotus tukahduttaa kilpailukykymme. Yritysverojärjestelmä on pidettävä kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja se edellyttää työn verotuksen keventämistä. Myös yritykset näkevät, että työn verotuksen alentaminen on tärkeämpää kuin suoraan yritysten toimintaan liittyvien verojen alentaminen”, Romakkaniemi kommentoi Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Kyselyssä yritykset saivat valita kolme veroa, joita pitäisi kaikista kiireimmin laskea yritysten auttamiseksi. Työn verotuksen keventämisen lisäksi yritykset kokivat tärkeäksi yhteisö- ja arvonlisäveron laskemisen. Noin 14 prosenttia vastanneista ei toivonut minkäänlaisia veroalennuksia.

Reippaita liikkeitä budjettiin

Konstit ovat kuitenkin monet, eikä verotus ollut ainoa työkalu työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Vastanneista yrityksistä 31 prosenttia lisäisi työperäistä maahanmuuttoa, 28 prosenttia sujuvoittaisi lupaprosesseja, 28 prosenttia satsaisi liikenneväyliin ja 27 prosenttia kaipaisi lisää panostuksia energian tuotantoon ja vihreään siirtymään. Romakkaniemen mukaan Suomessa tulisi nyt kääntää katse kohti muita Pohjoismaita ja ottaa opiksi.

”Kilpailukykyinen talous syntyy siitä, että työmarkkinat toimivat, verotus on kannustavaa ja työnteko on aina kannattavaa niin työtä tekeville kuin työn ulkopuolella oleville. Näin on esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa, missä julkisesta taloudesta on pidetty huolta. Siellä työmarkkinat ja ansio- sekä sosiaaliturva kannustavat aina töihin. Suomi on jäänyt kauas taakse, mutta tulevan hallituksen on mahdollista korjata tämä.”

Kauppakamarit katsovat, että veroalennusten tulisi olla osa vihreää verouudistusta, jossa painopistettä siirrettäisiin työnteosta kulutukseen ja haittaverotukseen päin. Romakkaniemi maalaa suurella pensselillä ja käyttää esimerkkinä kahden prosenttiyksikön ansiotuloveron alennusta.

”Työn verotuksen alentaminen kahdella prosenttiyksiköllä vaikuttaisi noin 2,6 miljoonan henkilön tulotasoon, keskimäärin noin 800 euroa vuodessa. Uudistus keventäisi verotusta yhteensä noin kahdella miljardilla eurolla. Työn verotuksen alentaminen toisi lisääntyneenä työnä sekä kasvaneena aktiivisuutena ja kulutuksena osan kustannuksista takaisin julkisen sektorin käyttöön. Tutkimuskirjallisuuden mukaan palautuva osuus voisi olla 30–50 prosenttia kustannuksista”, Romakkaniemi pohtii.

LUE SEURAAVAKSI: