Kansanedustaja, ex-ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on saanut taakseen 48 000 kannattajakorttia presidentinvaalikisassa.

Valitsijayhdistyksen perustaminen presidentinvaaleissa edellyttää vähintään 20 000 äänioikeutetun henkilön allekirjoittamaa kannattajakorttia. Haavisto on siis saanut kasaan yli tuplasti sen.

Kannattajakortteja keräävät näissä presidentinvaaleissa myös Olli Rehn (kesk) ja Mika Aaltola (sit). Heistä Rehn ehti jo aiemmin kertoa vaaditun 20 000 kannattajakortin täyttymisestä. Kampanjan muotoilu kuului, että ”yli 20 000” korttia on kasassa – tarkempaa lukua ei herunut.

Oli odotettavissa, että Haavisto ilmoittaa selvästi suuremmasta luvusta kuin 20 000 korttia. Korttien kerääminen on vaivalloista, joten 48 000 kortin pottia voi pitää isona.

Viimeksi 156 000 korttia

Se ei kuitenkaan yllä lähellekään edellisten presidentinvaalien lukua. Tuolloin tasavallan presidentti Sauli Niinistö haki jatkokautta. Kokoomuksen ehdokkaana ensimmäiselle kaudelleen päässyt Niinistö päätti toisella kertaa lähteä kisaan kannattajayhdistyksen kautta eli puolueista irtaantuneena ehdokkaana.

Syyskuun lopulla 2017 Niinistön kampanja tiedotti, että kannattajakortteja oli allekirjoittanut kaikkiaan 156 000 henkilöä. Kortteja oli kerätty kesän ajan, joten aikajänne on suunnilleen sama kuin Pekka Haavistolla näissä vaaleissa.

Edellinen presidentinvaali tammikuussa 2018 olikin Niinistön suvereeni näytös, sillä toista kierrosta ei edes tarvittu, kun Niinistö sai yli puolet äänistä heti ensimmäisellä kierroksella.

Haavisto lyö ilmoja pihalle

Haaviston ja Niinistön korttipotteja ei voi suoraan verrata toisiinsa, sillä tilanne on nyt hyvin erilainen kuin edellisvaalien alla. Silloin suureen kansansuosioon tasavallan presidenttinä jo noussut Niinistö haki jatkokautta.

Nyt Niinistö on toiminut tasavallan presidenttinä täydet kaksi kautta, joten hän ei ole enää ehdolla ja pelitilanne on ylipäätään aivan erilainen.

Lisäksi kannattajakortteja kerää nyt kaksi muutakin ehdokasta, kun taas viime kerralla Niinistö oli ainoa korttien kerääjä. Yksi henkilö voi allekirjoittaa vain yhden kannattajakortin, mikä kiristää kilpailua.

Nämä seikat huomioon ottaen Haaviston 48 000 kortin potti on massiivinen. Sillä Haavisto varmaan lyö ilmoja pihalle vastaehdokkailta.

Haavistolla on myös ongelma

Haavisto on paistatellut presidenttikyselyiden kärjessä jo pitkään. Hän on varmasti punavihreiden ehdoton suosikkiehdokas, vaikka Li Andersson (vas) ja todennäköinen SDP:n ehdokas Jutta Urpilainen hieman ääniä söisivätkin. Isompi ongelma Haavistolle on saada ääniä oikeistolaisesti ajattelevilta presidentinvaalien toisella kierroksella.

Haavisto itse on jo pyrkinyt irrottautumaan punavihreästä leimasta, tai oikeastaan lähinnä punaisesta leimasta. Syy on päivänselvä: pelkästään punavihreiden äänillä Haavistosta ei presidenttiä tule – varsinkin, kun eduskuntavaalitutkimuksenkin mukaan suomalainen äänestäjäkunta on kääntynyt selvästi oikealle.

Kiusallista kokoomukselle

Tiistai-iltana pidetyssä kampanja-avauksessa Haavisto toikin rinnalleen kaksi porvarinaista. Entinen kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen toimii kampanjatyön tueksi perustetun kansalaisvaltuuskunnan puheenjohtajana.

Kunniapuheenjohtajana toimii entinen RKP:n puolustusministeri Elisabeth Rehn, joka nousi yllättäen toiselle kierrokselle, kun presidentinvaalit käytiin ensimmäistä kertaa suorana kansanvaalina vuonna 1994. Länsimielisenä puolustusministerinä profiloituneesta Rehnistä tuli valtava ilmiö. Nyt hän on leipomassa ilmiötä Haavistosta.

Haaviston tukijalista on myös julkaistu, ja siellä on tunnettuja hahmoja uransa päättäneestä rap-artisti Cheekistä muihin muusikoihin, professoreihin, näyttelijöihin ja urheilijoihin.

On tietysti kokoomukselle kiusallista, että kokoomuslainen Pelkonen on tukemassa Haavistoa Alexander Stubbin (kok) sijaan. Cheek eli Jare Tiihonen tuki Sauli Niinistöä tämän vuoden 2012 presidenttikampanjassa.

Haavisto leipoo itsestään tosissaan koko kansan presidenttiä. Haaste on heitetty – etenkin Alexander Stubbille.

