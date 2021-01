Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on perustuslakivaliokunnan varajäsen, mutta hän ei ottanut osaa lokakuisen lakiesityksen ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa.

Kansanedustaja. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on perustuslakivaliokunnan varajäsen, mutta hän ei ottanut osaa lokakuisen lakiesityksen ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa.

Hallituspuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvostelee pääministeri Sanna Marinin (sd) puheita siitä, että eduskunta torjui hallituksen lokakuisen esityksen koronatoimista rajoilla.

Marin antoi Ylen puheenjohtajatentissä ymmärtää, että eduskunta tyrmäsi hallituksen yrityksen saada Suomen rajoille pakkotestit. Hän huomautti, että hallitus toi eduskuntaan jo viime syksynä tartuntatautilain muutosesityksen, joka olisi mahdollistanut pakkotestaamisen rajoilla.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta tyrmäsi esityksen huonosti valmisteltuna ja katsoi Marinin mukaan, että se olisi rajoittanut liikaa perusoikeuksia. Marin kertoi, että hallitus on tuomassa asiaan liittyvää lainsäädäntöä eduskuntaan heti kevään istuntokauden alkaessa.

”Toivomme että saamme niille [esityksille] nyt eduskunnalta erilaisen vastaanoton”, pääministeri sanoi tentissä.

”Keskustelu meni kummalliseksi”

Honkasalon mielestä keskustelu tentin ”keskustelu meni kummalliseksi”, kun unohtui, että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta ja tästä periaatteesta on tärkeä pitää kiinni. Hänen mukaansa suoranaisia pakkotestejä ei ole vielä Suomessa edes esitetty, mutta jos sellaisia haluttaisiin, se edellyttäisi Honkasalon mukaan luultavasti joka tapauksessa yksilöllisiä tartuntatautilääkärin päätöksiä. Karanteeneja kyllä määrätään, hän huomauttaa.

Honkasalo ihmettelee Marinin tapaa viitata hallituksen lokakuiseen esitykseen negatiivisen testituloksen edellyttämisestä rajoilla.

”Pääministerin mukaan ’tämä ei eduskunnalle käynyt’. Pääministeri jatkoi kertomalla olevansa valmis tuomaan ’tämän lainsäädännön eduskuntaan niin nopeasti kuin mahdollista, nyt kun eduskunta on itse ilmaissut, että se haluaa tällaista lainsäädäntöä käsitellä’.”

Perustuslakivaliokunnan varajäsen Honkasalo muistuttaa, että lokakuinen lakiesitys oli perustuslakivaliokunnan poikkeuksellisen ankaran lausunnon mukaan niin keskeneräinen ja puutteellinen, ettei se tarjonnut perustaa asian käsittelylle eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta näki esityksessä suuria ongelmia muun muassa perusoikeuksien näkökulmasta.

”Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain tulkinnan ylimpänä auktoriteettina varmistaa lakien perustuslainmukaisuus. Perusoikeuksiin puuttuvan lain on täytettävä perusoikeuksien rajoitusedellytykset, eli mm. oltava kyllin täsmällinen ja tarkkarajainen”, Honkasalo tviittaa.

”Tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta katsoi esityksen niin heikosti valmistelluksi, että ongelmat eivät olleet korjattavissa eduskuntakäsittelyssä eikä lakiehdotuksia voitu käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.”

Mihin eduskunnan tahdonilmaukseen pääministeri viittasi?

Honkasalon mukaan sinänsä sääntelylle oli perustuslakivaliokunnan mielestä esitetty hyväksyttäviä perusteita ja valiokunta piti mahdollisena säätää Suomeen saapuvia henkilöitä koskevista vaatimuksista, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä Suomeen ulkomailta tulevien henkilöiden mukana.

”Huonosta lainvalmistelusta ei voi syyttää eduskuntaa! Ylimpänä valtioelimenä eduskunta säätää lait ja sen on varmistuttava niiden perustuslainmukaisuudesta. Tätä arvioi perustuslakivaliokunta. Hallituksen on huolehdittava laadukkaasta, perusoikeudet huomioivasta valmistelusta myös nyt.”

Honkasalo ei ole varma, mihin pääministeri viittasi todetessaan, että hallitus olisi antamassa nopeasti esityksen testauksesta rajoilla, mitä eduskunta oli ilmaissut haluavansa.

”En ole varma, mihin ylimmän valtioelimen tahdonilmaukseen tässä viitattiin. Ehkei Petteri Orpon (kok) puheisiin TV-väittelyssä", Honkasalo pohtii.

”Vuosi koronapandemian Suomeen saapumisen jälkeen on yhä paikallaan toistaa: myös poikkeuksellisissa oloissa on puolustettava perustuslakia, perusoikeuksia ja oikeusvaltiota. Tästä meidän ei tule tinkiä. Se on Suomen etu ja meidän kaikkien etu."