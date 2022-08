Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi keskiviikkona, että Venäjä hidastaa tahallaan sotilaallisia operaatioitaan Ukrainassa, jotta siviilien henkiä säästyisi. Asiasta uutisoi esimerkiksi Reuters.

Britannian puolustusministeriö tuomitsee puheet valheena. Sen mukaan iskut Tšaplynen kylän rautatieasemalle osoittavat, että Venäjä ei ole kiinnostunut siviilien henkien säästämisestä.

”On todennäköistä, että Šoigu sekä presidentti [Vladimir] Putin ovat antaneet potkut ainakin kuudelle kenraalille hitaan etenemisen johdosta”, Britannian puolustusministeriö raportoi Twitterissä.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi 25. elokuuta julkaistussa raportissaan, että presidentti Vladimir Putin ei todennäköisesti määrää täysimittaista liikekannallepanoa. Siihen viittaa se, että hän on lisännyt joukkojen tavoitemäärää.

Vuonna 2022 ennen hyökkäystä Ukrainaan Venäjän armeijassa palveli 850 000 sotilasta, vaikka sen nimellinen tavoitevahvuus oli yli miljoona. Nyt Venäjä on kasvattanut tavoitettaan 1 150 000 sotilaaseen.

ISW epäilee, ettei Venäjä saa värvättyä niin montaa uutta sotilasta.

Sotilaita on vaikeaa saada rekrytoitua, ja Venäjän sotilaskoulutuskapasiteetti on todennäköisesti pienentynyt helmikuun 24. päivän jälkeen, koska Kreml lähetti koulutusjoukkoja osallistumaan taisteluihin Ukrainassa. Monet koulutusjoukkojen jäsenistä ovat nyt kuolleet.

”Venäjän armeija on historiallisesti epäonnistunut tavoitevahvuutensa saavuttamisessa”, ISW toteaa.

