Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut ruotsalainen Itä-Euroopan asiantuntija, Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund katsoo, että Euroopan ainoa keino vastata Venäjän presidentin Vladimir Putinin kiristykseen kaasutoimituksilla on lopettaa kaasun tuonti Venäjältä kokonaan mahdollisimman nopeasti.

”Näyttää siltä, että Putin aikoo katkaista kaikki kaasutoimitukset Eurooppaan hyvin pian. Vaikka se on Euroopalle vaivalloista, ainoa järkevä vastaus on lopettaa kaasun tuonti Venäjältä lopullisesti. Venäjä on liian epäluotettava ja vaihtoehtoja on monia”, Åslund kirjoittaa Twitterissä.

Raakaöljyn suhteen tilanne on Åslundin mukaan kokonaan toinen.

”Venäjällä ei ole varaa leikata öljyn myyntiään, koska se muodostaa puolet sen kaikesta raaka-aineviennistä. Länsi voi ja sen pitäisi asettaa hintakatto yhdessä suurten nousevien talouksien kanssa noin 60-70 dollariin tynnyriltä”, hän esittää.

Åslundin mukaan suurin ero venäläisen maakaasun ja raaka-öljyn välillä on siinä, että kaasun vienti Eurooppaan on Gazpromin valtion monopoli. Öljy-yhtiöt sen sijaan ovat edelleen usein yksityisiä ja Venäjällä on ”todelliset öljymarkkinat”.

”Kaasua kuljetetaan lähes yksinomaan putkistoja pitkin Eurooppaan, kun taas suurin osa kuljetettavasta raakaöljystä tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia. Lisäksi Gazpromia johtaa käytännössä Putin, joka on sekä tehoton että tempperamenttinen”, Åslund kommentoi.

Kolmas ero on hänen mukaan siinä, että raakaöljyä myydään spot-markkinoilla, kun taas maakaasukaupassa tehdään tyypillisesti pitkäkestoisia sopimuksia.

Luottoluokittaja Moody’s varoitti aikaisemmin tällä viikolla venäläisestä energiasta riippuvaisten Euroopan maiden tilanteesta.

Maakaasun hinta Euroopassa on alkuviikolla jatkanut nousussa sen jälkeen, kun Gazprom kertoi viime viikolla leikkaavansa kaasutoimituksiaan edelleen. Yhtiö toimittaa Eurooppaan tällä hetkellä vain noin 20 prosenttia normaalikapasiteetista.

Moody’s varoittaa, että riski venäläisen kaasun toimitusten katkeamisesta kokonaan on todellinen ja varteenotettava. Luottoluokittaja on myös alentanut EU-maiden ennusteitaan kaasutoimitusten epävarmuuden takia.

