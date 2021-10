Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa koronapassin käyttöönottoa, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk). Valiokunta ehdottaa tuoreessa mietinnössään koronapassin ikärajan nostamista 16 vuoteen, kun raja hallituksen esityksessä oli 12 vuotta.

Koronapassia koskeva sääntely olisi voimassa 31.12.2021 saakka.

Valiokunta linjasi samalla myös maahantulorajoitusten jatkamisesta.

Koronapassin on tarkoitus olla vaihtoehto tiukemmille koronarajoituksille. Koronapassi ei siis tule automaattisesti käyttöön, Lohi korosti tiedotustilaisuudessa.

Koronapassi ei myöskään laske sitä rimaa, joilla rajoituksia otettaisiin käyttöön, Lohi myös korosti.

”Tavoitteena pitää olla, että koronapassia ei tarvitsisi käyttää”, Lohi sanoi.

Sote-valiokunta teki muutamia muitakin muutoksia hallituksen esitykseen:

”16-17-vuotiaat saavat julkisesta terveydenhuollosta ilmaiset koronatestit, jos koronapassi otetaan käyttöön”, Lohi sanoi.

Ilmaisiin koronatesteihin ovat oikeutettuja myös ne, jotka eivät terveydellisistä syistä voi ottaa koronarokotetta, Lohi sanoi.

Lohi otti esiin myös isojen tapahtumien järjestämisen. Isoihin tapahtumiin voi tulla ihmisiä myös EU-alueen ulkopuolelta, jolloin hänellä ei voi olla koronapassia. Tällöin tulisi kyseeseen erityisjärjestelyt koronatesteistä, Lohi sanoi.

Lohi toi esiin myös sen, että koronapassiasia on poikinut satoja palautteita kansanedustajille, erityisesti sote-valiokunnan jäsenille. Huolena palautteissa on ollut se, että koronapassi olisi muun muassa perustuslain vastainen. Lohi korosti, että koronapassilainsäädäntö on jo läpäissyt perustuslakivaliokunnan seulan.

Tällä hetkellä koronarajoituksia on voimassa ravintola-alalla. Lohen mukaan rajoitukset poistuvat, jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin.

Lohen mukaan eduskunnan on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina ja koronapassilainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan tämän viikon lauantaina.

Sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok) kertoi, että koronapassin on tarkoitus toimia puhelimen ilmaisen sovelluksen kautta.

