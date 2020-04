Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, entinen kunta – ja liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk) katsoo, että Suomen on nyt varmistettava omavaraisuutensa muun muassa suojavarusteiden, mutta myös esimerkiksi ruuan suhteen.

”Koronavirus ei jääne viimeiseksi pandemiaksi. Mielestäni Suomen pitää irtautua kriittisten suojavälineiden Kiina- ja Aasia-kytköksestä ja varmistaa suojavälineiden riittävä saatavuus kotimaisella tuotannolla myös koronakriisin jälkeen. Omavaraisuutta ei koronapandemian jälkeen enää ole aihetta vähätellä. Olipa kyse suojatarvikkeista, ruuasta tai energiasta”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Viime viikot ovat nostaneet huomion kohteeksi kasvojen suojamaskit ja niiden riittävyyden. Suomessa asiasta nousi kohu Huoltovarmuuskeskuksen suojainkauppojen takia viime viikolla.

Vehviläinen sanoo suoraan, että suojamaskien hankinnassa vallitsee nyt viidakon lait: toimitusten aikataulut eivät pidä, saapuvat erät voivat olla muuta kuin tilattua ja toinen tilaaja voi viedä tilauksen nenän edestä.

”Ei voi välttyä ajatukselta, että isot ottaa, pienet pyytää. Viime viikon tapahtumat Huoltovarmuuskeskuksen ympärillä osoittivat Suomen hankintojen olevan oudoissa vaikeuksissa. Olemme tavaran suhteen Kiina-riippuvaisia. Tämä on huono asia erityisesti nyt ja myös tulevaisuutta ajatellen. Tarvitsemme monella tapaa korjausliikkeitä”, hän toteaa.

Vehviläinen korostaa, että luottamus Suomen viranomaistoimintaan ja hallinnon toimivuuteen on aina tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on kriisiaikana.

Hän katsoo samalla, että Suomessa olisi syytä muuttaa kantaa myös tavallisten ihmisten maskien käytöstä.

”Viranomaiskanta suojamaskien arkikäyttöön on ollut Suomessa varauksellinen. On korostettu niiden tarkoitusta ammatti-ihmisten käyttöön ja todettu, että huolimaton käyttö voi luoda vääränlaista turvallisuuden tunnetta. Tämä on varmasti totta. Silti ajattelen, että meidän olisi syytä muuttaa ajatustapaamme myönteisemmäksi suojamaskien arkikäyttöön. Miljoonat kiinalaiset eivät voi olla tässä väärässä.”

Maskipakkoa vaatii suomalaisille myös perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko.

”Erityisesti kaupassa, julkisessa liikenteessä ja työpaikalla kaikkien yhtäaikainen maskien käyttö olisi järkevää tehdä pakolliseksi myös Suomessa. Suu-nenämaski on kustannustehokas tapa vähentää tartuntoja”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Jotta tämä on mahdollista, hallituksen tulisi Niikon mukaan huolehtia maskien saamisesta kaikille kansalaisille.