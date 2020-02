Suomessa on nyt todettu kaksi koronavirustapausta.

Koronavirukseen sairastunut suomalaisnainen palasi Suomeen Italian Milanosta sunnuntaina 23. helmikuuta, kertoi HUS:n infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen tiedotustilaisuudessa keskiviikkoiltana.

Työikäinen nainen otti yhteyttä terveydenhuoltoon ”reilua vuorokautta myöhemmin”, Järvinen kertoi. Hänet ohjattiin näytteenottoon, ja näyte osoittautui positiiviseksi tänään keskiviikkona.

Potilaalla on ollut Suomessa vain kaksi kontaktia muihin ihmisiin, ja heidät on Järvisen mukaan tavoitettu. Nämä mahdollisesti taudille altistuneet ovat nyt terveysviranomaisten tarkkailun alla.

Nainen on osastohoidossa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Hän on viranomaisten mukaan kuumeinen, mutta hyväkuntoinen.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi globaalista tilanteesta sekä hyvän että huonon uutisen. Hyvä uutinen on se, että taudin lähtömaassa ja keskittymässä eli Kiinassa uusien tartuntojen määrät ovat olleet ”selvässä laskusuunnassa jo useamman päivän ajan”.

”Huono uutinen on se, että globaalisti ajatellen tapauksia on tullut lyhyen ajan sisällä aika paljon lisää. Erityisesti Etelä-Korea ja Iran ovat tällaisia maita, ja nyt sitten Euroopassa pohjoisen Italian maakunnat.”

”Vähän näihin liittyen on nyt sitten tapauksia myös usean muun Euroopan maan alueella, siis liittyen Italian-matkailuun ja italialaisten matkailuun”, Puumalainen jatkoi.

Koronavirustartuntoja oli keskiviikkoon mennessä todettu maailmanlaajuisesti yhteensä noin 81 000, joista Manner-Kiinan ulkopuolella noin 3 000. Tautiin oli keskiviikkoaamupäivään mennessä kuollut noin 2 700 ihmistä, joista suurin osa (95 %) Hubein maakunnassa Kiinassa.

Kiinan ulkopuolella esimerkiksi Koreassa on todettu noin 1 200 tartuntaa. Iranista on raportoitu noin 100 tapausta, joiden kohdalla altistumisen alkuperää ei vielä tunneta. Euroopassa on todettu yhteensä noin 380 tapausta.

Tämän hetken tiedon mukaan Euroopassa todettuihin tapauksiin ei ole yleisesti liittynyt merkittäviä määriä jatkotartuntoja.

