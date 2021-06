Opetusministeri, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo otti yhteen vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon kanssa Helsingin koulutusleikkauksista Helsingin Sanomien kuntavaalitentissä.

Saramo ihmetteli, miten Helsingissä päätettiin leikata koulutuksesta myös vihreiden äänillä, vaikka kaupungilla menee taloudellisesti hyvin. Ohisalo kiisti väitteen, mutta Saramo ei luovuttanut.

”Siitä on mustaa valkoisella, kuinka vihreätkin perusteli, minkä takia he neuvottelivat leikkaukset vähän pienemmäksi kokoomuksen esityksestä. En ymmärrä lainkaan, miksi yleensä piti hyväksyä ne leikkaukset. Nyt on totta, että niitä leikkauksia on peruttu. Helsingin koulutoimi, koulut ovat nyt jo aivan sekaisin myös tämän vihreiden toiminnan takia ja hyvä, että nyt loppumetreillä tultiin järkiin”, Saramo latasi HS:n tentissä.

Vasemmistoliitto. Varapuheenjohtaja Jussi Saramo. Myös vasemmistoliitolle koulutus on tärkeimpiä poliittisia teemoja. Kuva: Arttu Laitala

Opetusministeri viittasi korvamerkittyyn rahaan, jota valtio on myöntänyt kunnille. Saramo toisti aiemman viestinsä siitä, että koulutukseen korvamerkittyä rahaa peritään takaisin, koska kunnat ovat lomauttaneet kouluhenkilökuntaa lisärahasta huolimatta.

”Myös Helsinki perusteli sillä, että kun valtio antaa lisää rahaa, niin me voimme leikata”, Saramo syytti.

Kaksikko ajautui sanaharkkaan

Ohisalo vastasi, että vihreiden työllä koulutukseen panostetaan Helsingissä nyt miljoonia euroja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä sai opetusministerin kiihtymään ja kaksikko ajautui kovaan sanaharkkaan.

”Minusta tämä on härskiä, että puolue, joka leikkasi koulutuksesta ja perui oman koulutusleikkauksensa osaksi, niin täällä väittää tällaista. Tämä on aivan uskomatonta!” Saramo huudahti Ohisalon puheen päälle.

”Vasemmiston työllä ei saatu sellaista porukkaa yhteen, jolla olisi saatu minkäänlaista poliittista lopputulosta. Te voitte vaatia aina yksin enemmän ja lisää", Ohisalo ärähti ja huomautti, että politiikassa on muodostettava koalitioita, jotta voi saada jotain aikaan.

”Ei tarvitse kokoomuksen kanssa muodostaa koalitiota, ei meidän olisi tarvinnut ainakaan”, Saramo heitti vastaan.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, kesällä opetusministeriksi palaava Li Andersson syyttää vihreitä virheestä. Vasemmistoliiton mukaan kustannukset ja oppilasmäärät kasvavat, joten määrärahojen kasvu ei tarkoita koulutuspanostusten kasvua.

”Kun tekee poliittisen virheen on fiksumpaa myöntää se ja korjata virhe, kuin sanoa, ettei mitään virhettä koskaan ollutkaan. Helsinkiläisille lapsille, vanhemmille ja opettajille ei spinnailu ole reilua, kun kyse konkreettisesti opetusryhmien koosta ja resurssiopettajien määrästä”, Andersson tviittaa.

Helsinki saamassa lisärahat jarrutuskohun jälkeen

Helsingin koulutusrahat ovat puhuttaneet viime aikoina muutenkin, kun vihreiden, sdp:n ja vasemmistoliiton kuntapoliitikot ovat ihmetelleet, miksi pormestari Jan Vapaavuori (kok) viivyttelee lisärahojen tuomista käsittelyyn. Vapaavuori on syyttänyt kuntapoliitikkoja vaalikampanjan käymisestä.

Puolueiden budjettisopuun kirjattiin viime marraskuussa, että koronasta aiheutuvia kustannuksia seurataan lautakunnissa ja tarvittaessa lautakunnat esittävät ylitysoikeuksia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lautakunta esitti jo huhtikuussa 17,5 miljoonan euron koronakorvausta. Myös kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta on esittänyt 3,5 miljoonan euron lisärahoitusta koronasta aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Vapaavuori toi asian kaupunginhallituksen kokoukseen vasta tämän viikon maanantaina.

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina kasvattaa Vapaavuoren esittämää summaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen että vapaa-ajan toimialan osalta.

Asia vaatii vielä kaupunginvaltuuston siunauksen. Helsingin kaupunginvaltuusto päättää asiasta 16. kesäkuuta.