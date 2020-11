Kuvassa vasemmalla oleva Nasima Razmyar (sd) ja Jussi Halla-aho (ps) haluavat Helsingin pormestariksi. Anni Sinnemäen (vihr) ilmoitusta vielä odotetaan. Paikkaa nyt pitävässä kokoomuksessa nimi on aivan haussa.

Helsingin johtajuudesta on kehkeytymässä vertaansa vailla oleva näytelmä, jossa on paljon liikkuvia osia siitäkin huolimatta, että jotkut asetelmaa eniten muokkaavat suurten puolueiden peliliikkeet on jo tehty.