Kuva: Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press

Twitterin omistaja Elon Musk on jättämättä jäähyväiset palvelun ikoniselle lintulogolle. Visertäjälintu (twitter tarkoittaa viserrystä englannissa) on toiminut palvelun logona vuodesta 2010, vaikkakin on vuosien varrella pariin otteeseen päivittynyt. Osana suurta X-brändiuudistusta Musk sekä Twitterin nykyinen toimitusjohtaja Linda Yaccarino aikovat korvata lintulogon uudella X-logolla ja brändätä palvelun uusiksi.

Somealusta Twitter lakkasi aiemmin tänä vuonna olemasta oma yhtiönsä, kun siitä leivottiin osa X Corpia. X:stä Yaccarino ja Musk aikovat tehdä kiinalaisen WeChatin kaltaisen ”supersovelluksen”, joka kokoaa yhteen sosiaalisen median, viestittelyn, audio- ja videosisällöt sekä maksuliikenteen.

Musk tviittasi sunnuntai-iltana Suomen aikaa, että lintulogoille ja koko Twitter-brändille on pian aika sanoa hyvästit, ja että jos riittävän hyvää X-logoa tarjotaan palvelussa illan aikana, se julkaistaan maanantain aikana. Maanantaiaamuun mennessä Muskin tviitti oli kerännyt yli 30 tuhatta vastausta ja lukemattomia erilaisia logoehdotuksia.

LUE MYÖS Miten Antero Vartian voittoa tavoittelematon yritys olisi voinut makaa lainansa takaisin? Näin Business Finland vastaa

Toimitusjohtaja Yaccarino hehkutti, kuinka Twitter jo kertaalleen teki suuren vaikutuksen ja muutti tapaa kommunikoida, ja nyt X-brändin alla se aikoo olla maailmanlaajuinen markkinapaikka ideoille, tuotteille, palveluille ja mahdollisuuksille.

Sen jälkeen, kun Musk osti Twitterin syksyllä 2022, on yhtiö ollut vastatuulessa. Musk irtisanoi tuhansia työntekijöitä kuluja vähentääkseen, mutta muutosten myötä myös monet mainostajat ovat kaikonneet alustalta. Raskaasti velkaisen palvelun mainosliikevaihto on pudonnut noin puoleen.

LUE MYÖS: