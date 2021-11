Uuden koronavirusvariantin omikronin leviäminen on saanut useat maat kiristämään matkustusrajoituksiaan.

Israel on päättänyt sulkea rajansa kaikilta ulkomaalaisilta matkustajilta uuden variantin leviämisen estämiseksi, kertoo The Guardian.

Euroopassa varmistettuja varianttilöydöstapauksia on tehty useissa maissa. Tällä hetkellä varianttia on löydetty ainakin Italiasta, Saksasta, Tsekistä ja Britanniasta. Britanniassa testataan kaikki maahan saapuvat matkustajat PCR-pikatestillä ja heidän on oltava karanteenissa negatiivisen testituloksen saamiseen asti.

Matkustusrajoituksia on kiristetty myös muun muassa Australiassa.

Maahan saapuvien kahdesti rokotettujen matkustajien pitää Guardianin mukaan viettää 72 tuntia eristyksissä, riippumatta siitä, mistä maasta he saapuvat.

Australiasta löydettiin sunnuntaina ensimmäiset varianttitapaukset lauantaina maahan saapuneilta matkustajilta.

Myös Suomessa on tehty toimia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi eilen kaikki tietyistä eteläisen Afrikan maista Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapuvat henkilöt osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte.

Yhdysvalloissa ei ole vielä varmistettuja varianttitapauksia. Yhdysvaltain presidentin johtava lääketieteellinen neuvonantaja Anthony Fauci on kuitenkin todennut, ettei olisi ihmeissään, mikäli variantti olisi saapunut jo maahan.