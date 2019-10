Professori Roope Uusitalo ei pidä hyvänä sitä, että aktiivimallin työllisyysvaikutuksia koskevan raportin luonnos on vuodettu mediaan.

Yle Uutisten mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia tutkinut työryhmä ei pysty antamaan selvää vastausta, kuinka paljon aktiivimalli on lisännyt työttömien työllistymistä. Yle on nähnyt luonnoksen. Siinä ei oteta kantaa siihen, pitäisikö työttömien aktiivimalli purkaa. Antti Rinteen (sd) hallitus on linjannut purkavansa aktiivimallin.

”Hämmentää että kun lähettää raportin käsikirjoituksen kommenteille suht pienelle ohjausryhmälle, joku näistä päättää lähettää kommenttinsa ja samantien koko keskeneräisen tekeleen Ylelle”, professori Uusitalo tviittaa.

Julkistalouden professori Uusitalo on yksi raportin laativan työryhmän jäsenistä. Ryhmään kuuluvat myös tutkimusprofessori Tomi Kyyrä ja erikoistutkija Hanna Pesola Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta, tutkija Päivi Naumanen Turun yliopistosta sekä sosiaalipolitiikan tutkija ja Kelan ryhmäpäällikkö Minna Ylikännö.

”Kai pitää lopettaa tutkimusten esittely ohjausryhmille etukäteen. Sääli sekin, joskus on hyviäkin kommentteja”, Uusitalo myös kommentoi.

Hallitusohjelman mukaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Hallituksen kakkospuolue keskustassa on ollut halua odottaa aktiivimallin vaikutuksia koskevaa loppuraporttia, kun taas esimerkiksi sdp:n mukaan tarvetta odottelulle ei ole ollut.