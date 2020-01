Keskiviikkoaamuna maahan syöksynyt ja täysin tuhoutunut ukrainalaiskone yritti palata takaisin Teheranin lentokentälle nousun jälkeen, Iranin siviili-ilmailun viranomainen (CAOI) kertoo onnettomuustutkintaansa perustuen.

CAOI:n kuulemien silminnäkijöiden mukaan kone oli syttynyt tuleen ilmassa ennen syöksyä, BBC kertoo.

”Kone, joka oli poistumassa lentokentän alueelta, kääntyi oikealle ongelman vuoksi ja oli palaamassa takaisin lentokentälle onnettomuuden tapahtuessa”, CAOI:n päällikkö Ali Abedzadeh kertoi medialle.

Hänen mukaansa koneen pilotit eivät tehneet hätäilmoitusta tai pyytäneet muutenkaan apua ennen yritystään kääntyä takaisin kentälle.

CAOI:n mukaan Iranin onnettomuustutkinnan tulokset on lähetetty Ukrainalle ja Yhdysvalloille, jonka kanssa Iran on kiistellyt turmakoneen mustien laatikoiden läpikäynnistä. Tiedot on lähetetty myös Ruotsille ja Kanadalle, joiden lukuisia kansalaisia oli uhrien joukossa.

Turmassa kuolivat kaikki 176 koneessa ollutta ihmistä. Turman syy on aiheuttanut ihmetystä etenkin siksi, että se ajoittui samaan aamuun kuin Iranin ohjusisku Yhdysvaltain armeijan tukikohtiin Irakissa.