Venäläistä Wagner-palkkasotilasryhmää johtava Jevgeni Prigožin sanoo, että Itä-Ukrainassa sijaitseva Bah’mutin kaupunki on Wagnerin joukkojen saartama, uutisoi The Moscow Times.

Taisteluvarusteisiin sonnustautunut Prigožin sanoo Bah’mutin ulkopuolella kuvatulla videolla, että ukrainalaisilla on enää yksi tie ulos kaupungista ja kehottaa presidentti Volodymyr Zelenskyitä määräämään joukkonsa vetäytymään.

”He taistelevat, mutta eliniänodote Bah’mutissa on erittäin lyhyt, vain päivä tai kaksi. Antakaa heille mahdollisuus lähteä kaupungista”, Prigožin sanoo.

Videolla näkyy myös kaksi silmin nähden järkyttynyttä ukrainalaisnuorta ja vanha mies, joiden on tunnistettu olevan vangittuja Ukrainan armeijan sotilaita. Miehet toistelevat Wagnerin viestiä ja pyytävät Zelenskyitä varmistamaan heidän kotiin pääsynsä.

Bah’mutin tilanne on kiristynyt päivä päivältä Ukrainan sotilaiden puolustaessa kaupunkia sitä ympäröiviltä venäläisjoukoilta. Ajatushautomo ISW:n (Institute for the Study of War) tuoreimman raportin mukaan venäläiset eivät tällä hetkellä pyri piirittämään Bah’mutia, vaan saattavat yrittää painostaa Ukrainan joukot vetäytymään hyökkäämällä kaupungin koillispuolella.

CNN:n mukaan venäläiset räjäyttivät viime yönä Bah’mutista läheiseen Khromoven kylään johtaneen sillan. Kyseinen silta oli viimeinen merkittävä huoltoreitti, joka yhdisti Bah’mutin Tšasiv Jarin kaupunkiin. Paikallislähteiden mukaan huolto ja evakuointi joudutaan nyt hoitamaan päällystämättömiä teitä pitkin.

Vaikka Ukraina jatkaa kaupungin puolustamista eikä vetäytymistä suunnitella, Bah’mutissa toiminut Ukrainan lennokkitiedusteluryhmä määrättiin jättämään kaupunki välittömästi. Ryhmän komentaja kertoi asiasta CNN:n näkemällä Telegram-videolla. Komentajan mukaan käsky siirtyä uuteen operaatipaikkaan tuli keskellä yötä.