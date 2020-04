Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa -13,9. Maaliskuussa indeksin pisteluku oli -7,1 ja helmikuussa -4,5.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Huhtikuun lukema on mittaushistorian synkin. Kuluttajaluottamusta on mitattu vuodesta 1995 lähtien.

Kyselyssä kuluttajilta kysytään arviota omasta ja Suomen taloudesta nyt sekä 12 kuukauden päähän.

Huhtikuussa luottamusindikaattorin jokainen osatekijä oli synkällä tasolla ja samalla lähellä historiallista pohjalukemaansa vuosilta 2008-2009, oman talouden nykytilaa koskevaa arviota lukuun ottamatta. Kestotavaroiden ostoaikeita oli kuluttajilla huhtikuussa vähemmän kuin koskaan aiemmin.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. huhtikuuta 1 134 Suomessa asuvaa henkilöä.

Elinkeinoelämän luottamus myös matalalla tasolla

Suhdanneodotukset koko elinkeinoelämässä ovat romahtaneet saldolukuun -59.

Tällaisia tasoja on nähty viimeksi 1990-luvun lamassa. Tuolloin pohjalukema -75 kohdattiin vuoden 1990 lopussa. Lokakuussa pistelukema oli -21.

Teollisuusyritysten luottamus laski voimakkaasti huhtikuussa edelliskuukauden tasolta. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku oli -23. Maaliskuussa pisteluku oli -6

Rakennusalan luottamusindikaattorin saldoluku oli huhtikuussa -28. Edelliskuussa pisteluku oli -3. Alan pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palvelualan luottamusindikaattorin saldoluku oli huhtikuussa -48, mikä on peräti 42 pistettä alempi lukema kuin maaliskuussa. Luottamus on painunut hyvin kauas pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle, joka on +13.

”Koronavirus on laittanut kaikki ennusteet uusiksi ja nyt uidaan syvissä vesissä. Koko suhdannebarometrin 55 vuoden historiassa tämä on äkillisin ja laaja-alaisin pudotus yritysten suhdannenäkymissä”, EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kommentoi.

