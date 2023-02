Huhut toisesta liikekannallepanosta ovat kaikkien huulilla Venäjällä, kertoo sanomalehti The Moscow times, mutta presidentti Vladimir Putinin suunnitelmista on lehden mukaan entistäkin hankalampi saada tietoa.

Läntisissä lähteissä on esiintynyt arveluja uuden mobilisaation alkamisesta Venäjällä tammi-helmikuussa. ”Suurta ilmoitusta” odotettiin Putinilta muun muassa 18. tammikuuta Leningradin piirityksen vapautuksen vuosipäivänä. Ilmoitusta liikekannallepanosta tai virallisesta sodanjulistuksesta Ukrainalle ei kuitenkaan ole kuulunut.

Venäläislehden mukaan sen hallintolähteet – jotka eivät kuitenkaan ole armeijasta – eri puolilta Venäjää kertovat, että merkittävän uuden mobilisaation käynnistämisestä ei näy merkkejä, eikä Kremlistä ole tullut käskyjä. Lehti kuitenkin myöntää, että sen lähteet ovat matalan tason viranomaisia, minkä lisäksi Putinin tiedetään nykyisin pitävän suunnitelmansa entistäkin pienemmän sisäpiirin sisällä ennen niiden julkistamista.

On myös kyseenalaista, mikä merkitys uudella mobilisaatiokäskyllä olisi, sillä edellinen, syksyllä käynnistetty liikekannallepano ei ole varsinaisesti koskaan päättynyt, The Moscow Times huomauttaa. Venäjän on arvioitu mobilisoineen enemmän miehiä kuin sen virallisesti ilmoittama 300 000 – Ukraina varoitti äskettäin Venäjän mobilisoineen peräti 500 000 miestä uutta suurhyökkäystä varten.

Lehti uskookin, että liikekannallepano on koko ajan vaivihkaa käynnissä. Jos sitä tehostetaan, kiihdyttäminen tapahtunee vaivihkaa.

LUE MYÖS: