Helsinkiläisessä pubissa on sattunut mahdollinen joukkoaltistuminen koronavirukselle, tiedottaa Helsingin kaupunki.

Usealla Old Irish Pubissa Helsingissä aikaa viettäneillä henkilöillä on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Nämä henkilöt ovat vierailleet pubissa 9.9., 11.9., 12.9. ja 15.9. Tartunnan saaneiden lähikontaktissa altistuneet henkilöt on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Edellä mainittuina päivinä ja iltoina pubissa aikaa viettäneitä kehotetaan tarkkailemaan vointiaan tarkasti kahden viikon ajan 25.9.2020 asti. Heidän tulee hakeutua koronavirustestiin välittömästi, jos ilmenee lieviäkin oireita.

”Muistutamme, että kasvomaskin käyttö vähentää tartuntariskiä tilanteissa, joissa turvavälejä ei pystytä varmuudella pitämään riittävinä. Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi lämpöily, kuume, yskä, päänsärky, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus, haju- tai makuaistin menetys, pahoinvointi, ripuli ja poikkeava väsymys”, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Testitulosta tulee odottaa kotona ja välttää läheisiä kontakteja erityisesti iäkkäiden ja riskiryhmiin kuuluvien kanssa 25.9. asti, ellei oireiden ilmaantuessa ohjeisteta toisin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tiiviistä yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa ja haluan korostaa, että me noudatamme kaikkia koronarajoituksia ja olemme ottaneet käyttöön lisäksi omia varotoimia. Teemme kaikkemme, että pystymme varmistamaan asiakkaiden turvallisuuden”, kertoo Old Irish Pubin toimitusjohtaja Peder Blak tiedotteessa.

Koronavirusoireiden ilmetessä tulee ottaa yhteyttä oman asuinalueen terveyspalveluihin.

Helsinkiläiset ja Helsingissä asuvat voivat tehdä koronavirus-oirearvion netissä osoitteessa omaolo.fi. Omaolo-palvelu antaa toimintaohjeet ja neuvoo tarvittaessa varaamaan ajan koronavirustestiin. Helsinkiläisiä palvelee myös koronavirusneuvonta numerossa 09 310 10024.