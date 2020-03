Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla varoittaa eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle tänään antamassaan lausunnossa, että negatiivinen skenaario koronaviruksen vaikutuksista Suomen talouteen alkaa näyttää ”varsin todennäköiseltä”.

Etla viittaa OECD:n helmikuun lopulla antamaan arvioon, jonka mukaan koronaviruspandemia leikkaa perusskenaariossa maailmantalouden kasvua tänä vuonna noin 0,5 prosenttiyksiköllä.

”Julkistuksen jälkeen pandemia on laajentunut koskemaan monia Euroopan maita, mutta toisaalta Kiinassa uudet tartunnat ovat laskeneet merkittävästi ja maa on palaamassa hitaasti arkeen. Koska Euroopan merkitys Suomen taloudelle on dominoiva, tilanne Suomen kannalta on heikentynyt”, Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus kommentoi.

Hän katsoo että positiivisessa skenaariossa EU-maat pystyvät reagoimaan finanssipolitiikan keinoin riittävissä määrin erityisesti pandemian pahasti runtelemissa maissa ja Euroopan keskuspankki EKP onnistuu vähentämään epävarmuutta ja lisäämään likviditeettiä rahoitusmarkkinoilla kohdennetuilla toimilla. Positiivisessa skenaariossa pandemian leviäminen saadaan lisäksi taittumaan Euroopassa maalis-huhtikuussa.

Tällöin voitaisiin Etlan mukaan odottaa Suomen bkt:n kasvun hidastuvan lähinnä kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana.

”Tässä ”optimistisessa” skenaariossa Suomen bkt:n kasvusta leikkaantuisi arviolta 0,2 – 0,5 prosenttiyksikköä tänä vuonna. Se heikentäisi julkisen sektorin alijäämää arviolta 0,1 – 0,2 prosenttiyksikköä suhteessa bkt:hen tänä vuonna verrattuna aiemmin ennustettuun kehitykseen”, Lehmus sanoo.

”Silti myös selvästi negatiivisemman kehityskulun riski on merkittävä. Tätä skenaariota voidaan nyt alkaa pitää jo varsin todennäköisenä”, hän jatkaa.

Negatiivinen skenaario on Etlan arvon mukaan todennäköinen erityisesti silloin, jos pandemiaa ei Euroopassa saada taittumaan maalis-huhtikuussa.

”Siinä tapauksessa koronaviruksesta kehittyy hankala pandemia, joka voi vaurioittaa globaaleja tuotantoketjuja vähintään kuluvan vuoden ajaksi ja johtaa laajoihin karanteeneihin ja tuotantolaitosten sulkemisiin myös Euroopassa. Tällaisessa skenaariossa Suomen bkt voisi laskea tänä vuonna 1 – 3 prosenttia ja julkistalouden alijäämä kasvaisi 0,5 – 1,2 prosenttiyksikköä perusennusteeseen nähden. Suomen julkistalouden alijäämä olisi tässä skenaariossa tänä vuonna luokkaa 2 – 3 prosenttiyksikköä bkt:sta”, Lehmus laskee.

Nordea laski aikaisemmin tällä viikolla Suomen koko vuoden 2020 talousennustetta 1,5 prosenttiyksikköä -0,5 prosenttiin. Aiempi ennuste odotti vielä prosentin kasvua.

