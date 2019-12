Entinen työministeri Jari Lindström sanoo Ylen haastattelussa suoraan, että ensi vuoden alussa poistuva aktiivimallin leikkuri oli alusta asti epäreilu ja kaavamainen.

”Oli suuri virhe laskea se eteenpäin. Peli olisi pitänyt uskaltaa puhaltaa poikki”, hän toteaa nyt.

Lindströmin mukaan hänen silloinen puolueensa perussuomalaiset epäonnistui vuoden 2015 hallitusneuvotteluissa.

”Tällä järjellä tekisin toisin. Ottaisin pari tavoitetta ja keskittyisin niihin. Avustajani itki, kun näki mitä olimme sopineet”, hän kommentoi.

Aktiivimallia on kritisoitu pelkäksi tukileikkuriksi, jonka työllisyysvaikutukset ovat kyseenalaiset. Arvostelua on herättänyt myös aktiivisuusehto ja sen täyttämisen vaikeudet, mikä on asettanut työttömät eriarvoiseen asemaan, kun mahdollisuudet täyttää aktiivisuusehto ovat vaihdelleet eri puolilla maata. Aktiivimalli on leikannut työttömän päiväkorvauksesta 4,65 prosenttia, jos työtön ei ole onnistunut täyttämään aktiivisuusehtoa.

