”Kyseessä on naisiin kohdistuva pakkotyölaki.”

Näin kommentoivat ammattiliitot Tehy ja SuPer sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esitysluonnosta koskien potilasturvallisuuden varmistamista. Liitot vastustavat lakihanketta.

STM kertoi viime viikolla käynnistäneensä ”lainvalmistelun kansalaisten hengen ja terveyden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi”. Lailla varmistettaisiin STM:n mukaan viimesijainen mahdollisuus suojelutyötä täydentäviin välttämättömiin velvoitteisiin, mikäli voimassa olevan lain mukaiset turvaamistoimet eivät riitä potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Tehyn ja SuPerin hoitajien lakko alkoi viime viikolla. Julkisuudessa on käyty kovaa kiistaa suojelutyöstä. Liittojen mukaan STM:n lakiluonnos on rakennettu ”työtaistelun toisen osapuolen, työnantajan, kuulemiseen ja ilmoituksiin” eikä työntekijäpuolelle annettu tilaisuutta näkemystensä esittämiseen. Tehyn ja SuPerin mukaan työnantajaosapuolen väitteet suojelutyön riittämättömyydestä ovat virheellisiä.

”Hallituksen esityksestä puuttuvat kokonaan yksilöidymmät väitteet suojelutyön riittämättömyydestä. Perusteluissa tulisi olla yksilöityjä konkreettisia esimerkkejä, missä sairaanhoitopiireissä ja missä yksiköissä tai miten potilaiden henki ja terveys on vaarantunut”, liitot sanovat tiedotteessaan.

Liittojen mielestä hallituksen esitysluonnos on ”lainsäädäntötyön irvikuva”.

Liittojen mukaan nyt päällä olevan työtaistelun vertaaminen vuoden 2007 hoitajien työtaisteluun on virheellistä.

”Hallituksen esityksessä Tehyn ja SuPerin lakkoa on verrattu vuoden 2007 tapahtumiin. Vertaus on virheellinen, koska tilanne on täysin toinen kuin vuonna 2007, jolloin hoitohenkilöstö uhkasi ns. joukkoirtisanoutumisella. Tuolloin suojelutyöstä ei voitu neuvotella, koska irtisanoutumisten jälkeen jäljelle ei olisi jäänyt suojetyötä tekevää hoitohenkilöstöä. Parhaillaan käynnissä olevassa lakossa suojelutyöhön on suostuttu ja siitä neuvotellaan jatkuvasti työtaistelun piirissä olevien sairaanhoitopiirin kanssa. Suojelutyön määrästä sovitaan kolmeksi päiväksi kerrallaan, jotta se vastaa todellista tarvetta. Neuvotteluja käydään tämän lisäksi useita kertoja päivässä, mikäli työnantajan mielestä suojelutyön tarve kasvaa”, Tehyn ja SuPerin lausunnossa sanotaan.

Tehy ja SuPer katsovat myös, että ”mahdolliset häiriötilanteet kiireellisen hoidon toteuttamisessa lakon ensimmäisinä päivinä eivät johtuneet suojelutyön liian vähäisestä määrästä, vaan työnantajien täysin puutteellisesta valmistautumisesta lakon alkamiseen”.