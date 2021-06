Helsingin pormestariehdokas Anni Sinnemäki (vihr) kiistää syyllistyneensä virkarikokseen.

”En ole rikkonut lakia. En ole syyllistynyt rikokseen”, Sinnemäki kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Yle kertoi perjantaina, että Helsingin poliisi epäilee Sinnemäkeä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tutkinta liittyy eripuraan Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamisluvista. Osa alueen asukkaista epäilee Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Sinnemäen mukaan alueelle on poikkeamispäätöksen nojalla rakennettu paritalo.

Asia on tullut poliisin käsittelyyn meilahtelaisten naapurien toimesta.

”Valituksissa ja tutkinnassa on haluttu ja halutaan selvittää se, olenko vaikuttanut poikkeamispäätöksen sisältöön ja olenko ollut prosessin vaiheissa esteellinen. Yksi alueen asukkaista on Pihla Viitala, joka on tuttavani ja asuu poikkeamispäätöksen nojalla alueelle rakennetussa paritalossa. En ole osallistunut alueen poikkeamispäätösten valmisteluun eivätkä ne ole poliittisessa käsittelyssä muuttuneet. En siis ole vaikuttanut asian lopputulokseen”, hän sanoo.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tammikuussa 2020 asemakaavasta tehdyt valitukset.

“Oikeuden mukaan minun ja Pihla Viitalan tuttavuus ei ole sellainen läheinen suhde, josta syntyisi esteellisyys. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja poikkeamisluvasta on tehty tutkintapyyntö, josta poliisi on aloittanut esitutkinnan”, Sinnemäki kertoo.

Sinnemäkeä on kuultu asiasta viime syksynä, minkä jälkeen asia ei hänen mukaansa vaikuta juuri edenneen.

”Eturistiriitojen tunnistaminen on politiikassa äärimmäisen tärkeää. En koskaan suosisi tuttaviani päätöksenteossa. En ole syyllistynyt rikokseen. Helsinkiläisillä on totta kai oikeus valittaa päätöksistä ja halutessaan myös tehdä niistä tutkintapyyntöjä, mikäli he ovat kaupungin toimintaan pettyneitä, mutta tämä prosessi on ollut yllättävän pitkä. Odottelen rauhassa poliisin työn tuloksia.”