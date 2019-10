Anders Adlercreutz (r) huomauttaa, että suomalaisuus on muuttunut historian varrella, eikä laajentuvaa ja kehittyvää suomalaisuutta pidä pelätä. ”Sellainen ajatus, että suomalaisuus, olisi vain hetki ajassa, on minusta virheellinen”, hän sanoo.

Toisen kauden kansanedustaja. Anders Adlercreutz (r) huomauttaa, että suomalaisuus on muuttunut historian varrella, eikä laajentuvaa ja kehittyvää suomalaisuutta pidä pelätä. ”Sellainen ajatus, että suomalaisuus, olisi vain hetki ajassa, on minusta virheellinen”, hän sanoo.

Toisen kauden kansanedustaja. Anders Adlercreutz (r) huomauttaa, että suomalaisuus on muuttunut historian varrella, eikä laajentuvaa ja kehittyvää suomalaisuutta pidä pelätä. ”Sellainen ajatus, että suomalaisuus, olisi vain hetki ajassa, on minusta virheellinen”, hän sanoo.

Kesäkuussa rkp:n eduskuntaryhmän vetäjänä aloittanut Anders Adlercreutz ei usko hallitusyhteistyön mahdollisuuksiin perussuomalaisten kanssa.

Adlercreutzin viesti muille puolueille on nyt se, että perussuomalaisten kannatus on vain 20 prosentin luokkaa, vaikka puolue on gallup-ykkönen. Hän mainitsee erikseen keskustan, jonka kannatuksen tiedetään vuotaneen perussuomalaisiin.

”80 prosenttia kuitenkin haluaa jotakin muuta. En usko, että se on minkään puolueen menestyksen avain, että muuttaa itseään kevytversioksi perussuomalaisista. Toivon, että muut kuitenkin pysyisivät sillä tiellä, että pienen maan kannattaa pitää ovet auki ja pyrkiä kansainvälistymään.”

”En usko, että keskustallekaan resepti on se, että he nostavat maahanmuuttovastaisuuden keskeiseksi kysymykseksi.”

LUE LISÄÄ:

Adlercreutz aloittaa Uuden Suomen 200 kansanedustajan sarjan. Laajemmassa haastattelussa Adlercreutz kertoo muun muassa omintakeisesta päiväkotivirityksestään, joka kaatui ”järjenvastaiseen ongelmaan”. Arkkitehti Adlercreutz kertoo myös, miksi energiatodistus on väärä järjestelmä, joka aiheuttaa ongelmia Suomen rakentamisessa. LUE LISÄÄ: