Venäjän rooli nousi esiin, kun eduskunta keskusteli turpeen tulevaisuutta käsittelevistä kansalaisaloitteista torstaina. Perussuomalaisista nostettiin esiin huoltovarmuusnäkökulma, kun turpeen käytön vähentyminen on johtanut hakkeen käytön kasvuun.

”Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäytön tulee vähintään puolittua vuoteen 2030 mennessä ja muutoksen tulee tapahtua ’alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja siten, ettei se vaaranna Suomen sähkön ja lämmön toimitus- ja huoltovarmuutta’. Tuontihakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa on jo yli nelinkertaistunut vuodesta 2015. Sen hinta on noussut huomattavasti, ja sitä on tuotu lähinnä Venäjältä, mistä tuodun energian määrä ylittää jo 60 prosenttia. Kysynkin: tämäkö on se alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukainen tapa, joka ei myöskään vaaranna huoltovarmuuttamme, ja joka aloitteessa myös mainitaan? Pitää muistaa, että Venäjä saattaa lyödä tuontihakkeelta rajat kiinni”, perussuomalaisten Mauri Peltokangas sanoi.

Keskustan Hannu Hoskonen oli hyvin huolissaan.

”Luin lehdestä, että Venäjä on ilmoittanut, että Saimaan kanavalla puun kuljetukset loppuvat. Mistä te meinaatte sitten sitä haketta tai energiapuuta tuoda? Onhan se käsittämätöntä, että me elämme tilanteessa, jossa ajamme oman energiahuoltomme polvilleen ja sitten olemme vaikeuksissa, joista emme selviä. Kyllä tämä on jotain niin käsittämätöntä, täydellistä poliittista itsemurhaa sen suhteen, että menemme omilla teoillamme polvilleen ja sitten olemme tilanteessa, jossa emme voi itseämme auttaa. Ei se ole politiikkaa, se on jotain ihan muuta. Jos joku kuvittelee, että venäläisillä on ymmärrystä meille antamalla alennuksia hinnoista, ei varmasti ole. Venäjä on vanhaa kauppakansaa, ja se osaa energialle ja muillekin tuotteilleen oikean hinnan laittaa. Toivoisin, että tässäkin asiassa heräisitte tähän arkeen ja todellisuuteen”, Hoskonen sanoi.

Venäjä ilmoitti tiistaina lopettavansa puukuljetukset Saimaan kanavassa. Tilannetta ratkottiin torstaina Suomen ja Venäjän välisessä talouskomissiossa, mutta Ylen mukaan ratkaisuun ei päästy.

Venäjän ilmoitus tuli Ylen mukaan suomalaisille puskista ja taustalta paljastui asetusmuutos. Puukuljetusten katkeaminen Saimaan kanavalla olisi merkittävä asia koko Suomelle.

