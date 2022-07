Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät rajusti Euroopassa. Helleaallot piinaavat ihmisiä, kuivuus vaikuttaa viljasatoihin ja maastopalot ajavat asukkaat kodeistaan.

Metsäpalokausi on pidentynyt, ja korkeammat kesälämpötilat sekä pidempään kestävät kuivuusjaksot helpottavat tulipalojen syttymistä ja leviämistä

Euroopan komission alaisen tutkimuskeskus EDORA:n tänään ilmestyneen raportin mukaan huolestuttava osa Euroopan unionin alueesta on tällä hetkellä alttiina kuivuudelle.

”Kuivuus Euroopassa - heinäkuu 2022” -raportin mukaan 46 prosenttia EU:n alueesta on tällä hetkellä alttiina kuivuudelle ja 11 prosenttia maa-alasta kärsii kasvien kuivuusstressistä.

Vesi- ja lämpöstressi johtavat sadon alenemiseen verrattuna aiempiin, jo ennestään negatiivisiin näkymiin viljan ja muiden viljelykasvien osalta.

Ranskassa, Romaniassa, Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa sato hyvin todennäköisesti vähenee. Jossain määrin tämä vaikuttaa myös Saksaan, Puolaan, Unkariin, Sloveniaan ja Kroatiaan.

Kuivuus on jo heikentänyt vesivoiman ja elintarvikkeiden tuotantoa, mikä lisää markkinapaineita. Monet kaupunkien viranomaiset ovat pyytäneet asukkaita vähentämään juomaveden käyttöä.

Brutaalia kuumuutta ja maastopaloja

Ison-Britannian ilmatieteen laitos antoi tämän viikon maanantaiksi ja tiistaiksi kaikkien aikojen ensimmäisen ”punaisen hälytyksen”, kun yli 40 asteen lämpötilat korventavat saarivaltiota.

Korkeista lämpötiloista on kärsitty myös muualla Euroopassa. Portugalin terveysministeriön mukaan 238 ihmistä kuoli kuumuuden vuoksi kuuden päivän aikana heinäkuun alussa.

Maastopalot riivaavat suurta osaa Keski- ja Etelä-Euroopan maista, ja The Guardianin mukaan Espanjassa palot ovat tähän mennessä tuhonneet ainakin 14 000 hehtaaria metsää.

Yli 600 Espanjan armeijan hätätilayksikön jäsentä on auttanut palomiehiä ja metsänvartijoita torjumaan kymmeniä metsäpaloja eri puolilla maata.

Ranskassa yli 14 000 ihmistä on joutunut pakenemaan tulipalojen alta, ja liekit ovat tuhonneet tähän mennessä noin 10 000 hehtaaria metsää.

Metsäpalot. Hallitsematon tulipalo eteni eilen Zamoran kaupungissa Luoteis-Espanjassa, ja yksi paikalla olleista palomiehistä kuoli liekkeihin. Kuva: Emilio Fraile

Maanviljelijät ongelmissa

Euroopan komissio ennustaa, että kuivan ja kuuman sään vuoksi viljakasvien kokonaissato jää tänä vuonna 2,5 prosenttia viime vuotta pienemmäksi.

Unkarin maatalousministeriö ilmoitti viime viikolla, että se oli kuun alkuun mennessä saanut 8 413 ilmoitusta kuivuuden aiheuttamista vahingoista, jotka koskivat 322 000 hehtaarin verran maa-alueita.

Italiassa näkymät ovat vielä synkemmät.

”Arvioimme tuotannon vähenevän noin 30 prosenttia, mutta ehkä jopa enemmän, erityisesti viljan osalta”, sanoi italialaisen maanviljelijöiden etujärjestön CIA:n edustaja Alessandra De Santis Politicolle.

Kuivuus. Po-joen kuiva uoma Parman ja Reggio Emilian välillä Italiassa 17. heinäkuuta 2022. Kuva: Andrea Fasani

Pohjois-Italiassa sijaitsevalla Po-joen vesistöalueella, jossa asuu kolmasosa maan väestöstä ja joka on yksi Euroopan vilja-aitoista, ei ole juuri satanut yli 200 päivään.

Italian pisin joki on kutistunut ja jättänyt tasangoille hiekka-arpia. Veden pinta on niin matalalla, että toisen maailmansodan aikana uponnut proomu Zibello on kohonnut vedestä, kertoo The Science Times.

Kuivuuden vuoksi Italian hajoava hallitus on julistanut hätätilan usealle alueelle maan pohjoisosiin.

Tilanne Euroopassa voi pahentua vielä paljon. Vaikka on mahdollista, että säämallit muuttuvat ja sateinen elokuu tuo helpotusta, vuoden kuumin jakso on vasta alkanut, ja ennusteet ovat pahaenteisiä.

”Osassa maataloutta tilanne näyttää jo nyt huonolta. Metsät ovat heikentyneet. Paljon pitäisi tapahtua, jotta tästä tulisi hyvä vuosi”, sanoi hydrologi Fred Hattermann Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimuslaitoksesta Politicolle.

