Kaikki oppositioryhmät ovat lähettäneet puhemies Jussi Halla-aholle (ps) yhteisen kirjeen, jossa ne esittävät istuntotauon keskeyttämistä ja eduskunnan koolle kutsumista.

Taustalla on rasismikohu, joka on syntynyt perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran vanhoista kirjoituksista. Nimimerkki ”riikka” kirjoitti väkivaltaan viittaavia ja rasistisia kommentteja Halla-ahon vanhan Scripta-blogin vieraskirjaan. Purra pyysi lopulta 15 vuotta vanhoja sometekstejä anteeksi ilmoitettuaan ensin, ettei hänelle tulisi mieleenkään pahoitella.

Oppositio kuitenkin huomauttaa, että Orpon hallitus ja sen toiminta on ollut poikkeuksellisen laajan arvostelun kohteena sekä kotimaassa että kansainvälisesti ”hallituksen aiheuttaman rasismikeskustelun johdosta”.

”Tämän vuoksi esitämme, että puhemies keskeyttää istuntotauon ja kutsuu eduskunnan koolle käsittelemään pääministerin ilmoitusta, jonka aiheena on hallituksen ministereiden kannanotot ja luottamus sekä koko hallituksen toimintakyky”, oppositioryhmät toteavat SDP:n eduskuntaryhmän julkisuuteen välittämässä kirjeessä.

SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja liike nytin eduskuntaryhmien johtajien allekirjoittamassa kirjeessä viitataan Suomelle aiheutuvaan huomattavaan mainehaittaan.

”Orpon hallituksen ministereiden kannanotot ovat aiheuttaneet myös poikkeuksellisen laajan kansainvälisen keskustelun, jossa Suomen vakiintunut linja ihmisten yhdenvertaisuuden kunnioittamisesta on asetettu kyseenalaiseksi ja josta keskustelusta aiheutuu Suomelle huomattavaa mainehaittaa. On selvää, että tällä keskustelulla on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, josta useat elinkeinoelämän edustajat ovat jo varoittaneet.”

Puhemies Halla-aho vetosi eilen torstaina siihen, että hallituksen luottamuksesta äänestettiin juuri kesäkuun lopussa, eikä uusi äänestys siksikään olisi mielekästä. Opposition mukaan uudet ilmi tulleet tiedot muuttavat asian.

”Hallituksen ohjelmaa koskeneen tiedonantokeskustelun jälkeen on tullut runsaasti uutta tietoa, jota ei ollut käytettävissä 28.6.2023, jolloin hallituksen luottamuksesta äänestettiin. On tärkeää, että tässä tilanteessa eduskunta saa suoraan tietoa hallituksen kannanotoista sekä linjasta ja eduskunta pääsee ilmaisemaan oman käsityksen näistä asioista. Siksi toivomme, että puhemies kunnioittaa parlamentarismia ja kutsuu eduskunnan pikaisesti koolle”, kirjeessä todetaan.

